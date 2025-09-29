Bihar: 78 हजार मुसलमानों का वोटर लिस्ट नाम हटाने की साज़िश! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Bihar News: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि बिहार के ढाका विधानसभा इलाके में लगभग 78 हज़ार मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिशें बार-बार की गईं. दावा किया गया कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं. इन कोशिशों में से एक आवेदन बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटरहेड पर भेजा गया था और दूसरा आवेदन बीजेपी के ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दाखिल हुआ था.

कैसे हुई हटाने की कोशिश

मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (ERO) और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) को लिखित शिकायतें भेजी गई थीं. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है,"यह व्यवस्थित और टारगेटेड कोशिश थी, जिसमें ढाका इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को सामूहिक रूप से लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई."

विदेशी घोषित करने की हो रही है कोशिश

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मुस्लिम नागरिकों को यह खबर लगी कि उनके नाम बीजेपी के जरिए हटाने के लिए भेजे गए हैं. इससे उनमें चिंता फैल गई, जबकि कई को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें विदेशी घोषित करने की कोशिश हो रही है.

ढाका, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की सीमा पर स्थित विधानसभा सीट है. 2020 के चुनाव में बीजेपी ने इसे राजद को 10,114 मतों के अंतर से हराकर जीता था. कुल 2.08 लाख मत पड़े थे. ऐसे में कुछ हज़ार मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से नतीजे प्रभावित हो सकते थे.

40 फीसद वोटर्स हटाने की मांग

जांच से पता चला कि ढाका में आखिरी वोटर लिस्ट से लगभग 40 फीसद मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी. रिपोर्ट बताती है कि इस वोटर लिस्ट में हेरफेर का सीधी कोशिश है. बीजेपी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई सभी याचिकाओं तक कलेक्टिव ने पहुंच बनाई. इनमें हर नाम मुस्लिम मतदाताओं का ही था.

हर आवेदन पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (BLA) की ओर से दस्तखत किया गया था. इसमें लिखा था,"मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत की गई जानकारी निर्वाचन सूची के उचित सत्यापन के आधार पर है और मुझे गलत ऐलान करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दंड प्रावधानों की जानकारी है." धारा 31 के तहत वोटर लिस्ट में झूठी जानकारी देना दंडनीय अपराध है. बावजूद इसके, बीजेपी के एजेंट ने हटाने के कारण नहीं बताए, जबकि फॉर्म में कारण लिखना जरूरी था.

78,384 नामों की सूची

कुल 13 दिनों में 130 नाम हटाने की सिफारिश की गई. लेकिन, अंतिम दिन एक नया आवेदन आया. यह आवेदन विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक धीरज कुमार के नाम से दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि जनवरी 2025 तक सूची में शामिल न रहे लोगों को बिना दस्तावेज़, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट में जोड़ दिया गया

इस आवेदन में सीधे 78,384 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई. नाम और EPIC नंबर व्यवस्थित ढंग से लिस्टेड थे. यह आवेदन बिहार बीजेपी राज्य मुख्यालय के लेटरहेड पर भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (पटना) को भेजा गया.

जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने विधायक पवन जायसवाल से इस पर फोन पर पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया,"दिल्ली को हमारे स्थानीय मामलों से क्या मतलब?" लोकेश के नाम के एक दूसरे पत्र के नाम से दाखिल किया गया, जिसमें खुद को तिरहुत प्रमंडल प्रभारी, चुनाव प्रबंधन विभाग, बिहार बताया गया. इसमें दावा किया गया कि सभी 78,384 मुस्लिम मतदाता भारतीय नागरिक नहीं हैं.