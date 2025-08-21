Bihar: आरा में दिल दहलाने वाली घटना, महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

Bihar: आरा टाउन थाना इलाके के रोजा मोहल्ला में बुधवार की सुबह एक विवाहिता को मारपीट कर जिंदा जला दिया गया. पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया. मरने वाली महिला रोजा मोहल्ला, परदा वार्ड नंबर 128 निवासी शाहिद खान की पत्नी थीं.

रात 12 बजे की है घटना

चश्मदीदों के मुताबिक ये घटना रात करीब 12:00 बजे की है. विवाहिता का पूरा शरीर झुलसा हुआ था और उसकी त्वचा कई जगहों से फटी हुई थी. सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया. लाश का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया.

1 साल सब सही रहा फिर चीजें बिगड़ने लगीं

पुलिस ने मरने वाली महिला के ससुर मोहम्मद वली खान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. मृतका के बहनोई साहिल खान ने बताया कि मूल रूप से पटना जिले के फुलवारी शरीफ निवासी नसीमा की शादी मार्च 2016 में शाहिद खान से हुई थी. शुरुआती एक साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद चीजें गड़बड़ होने लगीं.

उसके पति और ससुराल वाले उसे दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे. साहिल ने बताया कि जब भी नसीमा बीमार पड़ती, तो उसका इलाज उसके माता-पिता के पैसों से होता था, कई बार उसके ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर मायके भेज दिया था. बाद में समझौता करके उसे वापस भेज दिया गया.

मां बाप ने दिया मोबाइल फोन

उसके मां-बाप ने 'उसे एक मोबाइल फ़ोन भी दिया गया था, लेकिन उसके पति सिम कार्ड निकालकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया. ताकि वह किसी से बात न कर सके. बुधवार सुबह इसी मोहल्ले में रहने वाले मृतका के बड़े भाई महबूब खान के घर से फ़ोन आया कि नसीमा को जला दिया गया है. जब परिजन पहुंचे तो देखा कि वह आँगन में जली हुई पड़ी है. पड़ोसियों ने बताया कि जब उन्होंने शोर सुना तो वह मौके पर पहुंचे, और पानी डालकर उसे बचाया.

घटना के समय मृतका का पति और तीन विवाहिताएं घर में मौजूद थीं. घटना के बाद तीनों महिलाएं फरार हो गईं, जबकि पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है. एसएचओ टाउन ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.