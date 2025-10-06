Bihar: 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा, नए वक्फ कानून पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान

Asaduddin Owaisi in Bahadurganj: असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं, बीती रोज उन्होंने बहादुरगंज में हुंकार भरी और बीजेपी पर ज़ोरदार हमला किया. ओवैसी ने कहा कि वह सोचते हैं कि चार को तोड़ेंगे तो ये लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे. मैंने कहा कि 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार के जरिए बनाए गए नए वक्फ कानून पर बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी आप सोच रहे हैं कि वक्फ के काले कानून को बनाकर मदरसों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और खानखाहों को छीन लिया जाएगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम मस्जिदों को नहीं छोड़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह. हम खानखाह, ईदगाह और कब्रिस्तान की ज़मीन को हरगिज़ नहीं छोड़ने वाले हैं.

उन्होंने आगे कहा,"नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मोदी और कुशवाहा साहब ने मिलकर ऐसा कानून बनाया जिससे वह हमारी ज़मीन को छीनना चाहते हैं. मेरे भाइयों मुत्तहिद रहो." जो लोग पार्लियामेंट में कहते थे कि ये असदुद्दीन ओवैसी क्या करेगा. अल्लाह का बहुत करम है, उसने अपने हबीब के सदके में मुझे बोलने की सलाहियत के नवाज़ा और मैंने पार्लियामेंट में आप सभी की तरफ से खड़े होकर कहा कि हम इस काले कानून को नहीं मानते.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Bahadurganj, Bihar | On Waqf Amendment Act, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "Those who thought that if four are demolished, these people will become weak. I want to tell them that the four will be answered with 24. We are saying this to PM Modi that by making the… pic.twitter.com/qAvw67DAr4 — ANI (@ANI) October 6, 2025

मैंने पार्लियामेंट में फाड़ा कानून

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कानून बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए बनाए गए संविधान के खिलाफ है. मैंने पार्लियामेंट में इस कानून के एक-एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि सुनो मोदी और अमित शाह हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते. मैंने इस कानून को फाड़कर पार्लियामेंट में रख दिया.

128 पेज की रिपोर्ट पेश की

ओवैसी ने कहा कि जब इस कानून को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई तो मैंने 128 पेजों की रिपोर्ट पेश की. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन वह मौजूद है. मैंने एक-एक तरमीम पर चार-चार सफे लिखे हैं.

बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की पार्लियामेंट में पुरजोर मुखालिफत की थी. उन्होंने कई सेक्शन का हवाला देते हुए इस अमेंडमेंट को गलत ठहराया था और साथ ही कहा था कि ये कानून संविधान की भावना के खिलाफ है.