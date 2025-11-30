Bihar: दूल्हा बने इरशाद की निकाह वाले दिन मौत, अंधाधुन फायरिंग के बीच गर्दन पर लगी गोली

Bihar News: खगड़िया जिला के नगर थाना इलाके में मौजूद कुतुबपुर गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब निकाह समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत हो गई. दूल्हे इरशाद के गले में गोली लगने से पूरी शादी में अफरा-तफरी मच गई.

शुक्रवार रात का है मामला

घटना शुक्रवार रात निकाह के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि बारातियों की ओर से हर्ष फायरिंग की जा रही थी. दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद के अनुसार, पहले एक बाराती ने आसमान की ओर फायरिंग की. इसके बाद जैसे ही उसने दूसरी बार गोली भरकर फिर से फायरिंग करने के लिए हाथ उठाया, गोली सीधे दूल्हे इरशाद के गले में जा लगी.

गोली लगते ही इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेगूसराय रेफर कर दिया. हालांकि, रास्ते में ही गंभीर चोट की वजह से उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

छुआरे बांटे जा रहा थे, तभी लगी गोली

दूल्हे का शव पोस्टमॉर्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया है. परिजनों का कहना है कि निकाह के बाद छुहारा वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, तभी बारात पक्ष की ओर से की गई फायरिंग ने खुशी के इस मौके को गम में बदल दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर्ष फायरिंग करने वाले बाराती की पहचान की जा रही है.

मेरठ से आया ऐसा ही मामला

इसी हफ्ते मेरठ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां, एक महिला छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी, तभी उसके पेट में आकर गोली लगी. उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है.