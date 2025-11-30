Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3023909
Zee SalaamIndian Muslim

Bihar: दूल्हा बने इरशाद की निकाह वाले दिन मौत, अंधाधुन फायरिंग के बीच गर्दन पर लगी गोली

Bihar News: बिहार के खगड़िया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दूल्हा के गले पर गोली लगने से उसकी निकाह वाले दिन ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस गोली चलाने वाले की तलाश कर रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 30, 2025, 02:15 PM IST

Trending Photos

Bihar: दूल्हा बने इरशाद की निकाह वाले दिन मौत, अंधाधुन फायरिंग के बीच गर्दन पर लगी गोली

Bihar News: खगड़िया जिला के नगर थाना इलाके में मौजूद कुतुबपुर गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब निकाह समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत हो गई. दूल्हे इरशाद के गले में गोली लगने से पूरी शादी में अफरा-तफरी मच गई.

शुक्रवार रात का है मामला

घटना शुक्रवार रात निकाह के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि बारातियों की ओर से हर्ष फायरिंग की जा रही थी. दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद के अनुसार, पहले एक बाराती ने आसमान की ओर फायरिंग की. इसके बाद जैसे ही उसने दूसरी बार गोली भरकर फिर से फायरिंग करने के लिए हाथ उठाया, गोली सीधे दूल्हे इरशाद के गले में जा लगी.

गोली लगते ही इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेगूसराय रेफर कर दिया.  हालांकि, रास्ते में ही गंभीर चोट की वजह से उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

छुआरे बांटे जा रहा थे, तभी लगी गोली

दूल्हे का शव पोस्टमॉर्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया है. परिजनों का कहना है कि निकाह के बाद छुहारा वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, तभी बारात पक्ष की ओर से की गई फायरिंग ने खुशी के इस मौके को गम में बदल दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर्ष फायरिंग करने वाले बाराती की पहचान की जा रही है.

मेरठ से आया ऐसा ही मामला

इसी हफ्ते मेरठ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां, एक महिला छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी, तभी उसके पेट में आकर गोली लगी. उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

biharBihar Newsmuslim news

Trending news

Haldwani
Haldwani के इमाम को पूछताछ के बाद छोड़ा, आंतकी तार जुड़े होने का शक
Lucknow
मुस्तकीम और शकील आतंकियों को दे रहे थे हथियार, कोर्ट ने सुनाई सख्त सज़ा
Qatar
Israel को 2 लाशों की वजह से नहीं रोकनी चाहिए डील, कतर विदेश मंत्री की बड़ी सलाह
Maulana Mahmood Madani
जब-जब ज़ुल्म होगा, तब-तब होगा जिहाद, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भारी विवाद
Delhi blast
नहीं देंगे कब्रिस्तान में जगह, Delhi Blast के दोषियों के लिए मुसलमानों का बड़ा ऐलान
Afghanistan
TikTok पर बताया बॉम्ब बनाने का तरीका, अफगानी शख्स को पुलिस ने दबोचा
Pilibhit
Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral
gaza
Gaza में मौतों का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंचा, बच्चों को भी नहीं बख्श रही IDF
Assam news
40 साल से रह रहे थे मुस्लिम परिवार...असम सरकार ने झटके में 1700 परिवारों को उजाड़ा
West Bengal news
बंगाल में BLOs की मौतों के बीच सोवा नारा बनी मिसाल, एक पैर से पूरा किया 99% SIR