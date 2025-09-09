Bihar: हिंदू परिवारों के घरों पर मुस्लिम नाम रजिस्टर; SIR के बाद बवाल
Bihar: हिंदू परिवारों के घरों पर मुस्लिम नाम रजिस्टर; SIR के बाद बवाल

Bihar News: बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मुजफ्फरपुर जिले में हिंदू परिवारों के घरों में मुस्लिम नाम रजिस्टर किए गए हैं. खास बात यह है कि जिन लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं वह गांव में रहते ही नहीं हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 09, 2025, 01:40 PM IST

Bihar News: मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कटेसर पंचायत के मोहनपुर गांव में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आने वाले चुनावों से पहले राज्य में चुनाव आयोग के जरिए स्पेशल इंटेसिव रिव्यू चलाया गया था. इसी दौरान गांव के लोगों ने शिकायत की है कि हिंदू घरों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं.

क्या है गांव वालों का कहना?

गांव वालों का कहना है कि यह तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साज़िश मालूम होती है. गांव में अफवाह, डर और नाराज़गी का माहौल फैल गया है. गांव के वार्ड 6 में ज्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं. यहां कई घरों में मुस्लिम मेंबर्स को दिखाया गया है, हालांकि वहां हिंदू फैमिली ही रहती हैं. 

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिन घरों में सालों से कोई नहीं रहता या जहां परिवार के सदस्य बहुत कम हैं, वहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम नाम दर्ज कर दिए गए हैं. गांव वालों का कहना है कि करीब 20-25 घरों के साथ ऐसा किया गया है और करीब 100 मुस्लिम नामों को जोड़ा गया है.

परिवार ने कही ये बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव के बुजुर्ग निवासी कमेश्वर ठाकुर ने बताया कि उनके घर (नंबर 30) में छह मेंबर हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में रौशन खातून नाम की महिला को भी जोड़ा गया है, जबकि गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता. वहीं, उनके भाई उमेश ठाकुर के घर नंबर 50 में 11 मुस्लिम नाम दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि वह अब यहां रहते भी नहीं हैं.

गांव के ही पवन ठाकुर ने कहा कि वह घर नंबर 54 में अकेले रहते हैं. उनकी पत्नी का 2020 में निधन हो चुका है और बेटियां शादीशुदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके घर पर आठ मुस्लिम नाम दर्ज कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा,"हमें कल ही पता चला कि हमारे घर पर आठ नए नाम जुड़ गए हैं. यह सब एक साज़िश के तहत किया गया है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

bihar, Bihar News, muslim news

