Zee SalaamIndian Muslim

Bihar: कब्रिस्तान को कबीर स्थान बताने की कोशिश! कमीशन ने CM के भेजी रिपोर्ट

Bihar News: बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने सीएम नीतीश कुमार को एक डिटेल रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि कब्रिस्तान को कबीर स्थान बताने से तनाज़ा खड़ा हो हा है. इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और संबंधित डिपार्टमेंट्स के जरिए कब्रिस्तानों को लेकर साफ आदेश जारी किए जाएं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 29, 2025, 09:33 AM IST

Bihar News: बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने मुख्यमंत्री को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है और कब्रिस्तान को कबीर स्थान बताकर विवाद पैदा करने पर चिंता जताई है. इसके साथ ही आयोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में कब्रिस्तानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीधे दखल करने की अपील की है. 

आयोग ने एक डिटेल रिपोर्ट भेजी

आयोग ने इस मामले में बिहार में कब्रिस्तानों की हालात के बारे में मुख्यमंत्री को एक डिटेल रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि जब तक संबंधित विभागों के जरिए स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते, कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद जारी रहेगा. बिहार माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन मौलाना गुलाम रसूल बिलावी ने मांग की कि जिस ज़मीन का इस्तेमाल सालों से कब्रिस्तान के तौर पर हो रहा है, उसे कब्रिस्तान के तौर पर मान्यता दी जाए और इस पर कोई बेवजह का झगड़ा न होने दिया जाए.

ये डिपार्टमेंट्स दें दखल

माइनॉरिटी कमीशन ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे संबंधित डिपार्टमेंट, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट को निर्देश दें कि वे उन कब्रिस्तानों की सुरक्षा के बारे में एक साफ और आखिरी फैसला जारी करें, जहां सालों से लाशें दफ़नाई जा रही हैं और जहां सालों से कब्रें मौजूद हैं, इन कब्रिस्तानों की सुरक्षा की जाए. कमीशन ने कहा कि जब तक डिपार्टमेंटल लेवल पर साफ ऑर्डर जारी नहीं किए जाते, झगड़े बढ़ने का खतरा रहेगा.

कब्रिस्तानों को संजीदगी से लेना जरूरी

बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन मौलाना गुलाम रसूल बिलावी ने राज्य में कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर बढ़ते झगड़ों पर गहरी चिंता जताई और कहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा, मनमाने कंस्ट्रक्शन और कई जगहों पर झूठी अफ़वाहों ने हालात को सेंसिटिव बना दिया है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

मुख्यमंत्री को भेजे लेटर में कमीशन ने कहा है कि राज्य के अलग-अलग ज़िलों में कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही देखी जा रही है, जिससे लोकल लेवल पर झगड़े बढ़ रहे हैं. कई मामलों में अफ़सरों ने बिना पूरी जांच किए कब्रिस्तान सर्वे में ज़मीन को बिहार सरकार का दिखा दिया है, जिससे मुसलमानों में डर का माहौल बन गया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

biharBihar Newsmuslim news

