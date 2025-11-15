Bihar: मुसलमानों पर हार की ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी पर भड़के ओवैसी

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि उन्हें फिर से बीजेपी की बी टीम कहे जाने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि आरडेडी उन्हें फिर से बीजेपी की बी टीम कहेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर बार मुसलमानों पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं.

AIMIM को दोष देना नहीं है सही

उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन की करारी हार पर सिर्फ AIMIM को दोष देना आसान है, जबकि असल कारणों पर बात होनी चाहिए. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि वह अगला विधानसभा चुनाव बड़े ज़ोरों के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे. हालांकि, बंगाल चुनाव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

14 फीसद यादव आबादी को वोट देकर भी कैसे हार गए

इस बार एआईएमआईएम ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था. B टीम के आरोप पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, क्या वे यह बताएंगे कि 14 फीसदी यादव आबादी को 36 फीसदी टिकट देकर भी वे हार क्यों गए?

जिन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात की, उन्होंने नहीं दिया समर्थन

ओवैसी ने पूछा कि क्या विपक्ष यह मानने की हिम्मत करेगा कि जिन लोगों को वे डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे थे, जिनकी आबादी मात्र 3.5% है. उन्होंने समर्थन नहीं दिया?

मुसलमानों पर क्यों फोड़ दिया जाता है हार ठीकरा

ओवैसी ने कहा कि विपक्ष का यह रवैया समझ से परे है कि हर बार हार का दोष मुसलमानों पर डाल दिया जाता है, जबकि वोटरों के अन्य बड़े ग्रुप ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और अतिपिछड़ा वर्ग भी अहम भूमिका निभाते हैं.

मुसलमानों को ब्लेम करने की पुरानी आदत

ओवैसी ने कहा कि देश की राजनीति में मुसलमानों को ब्लेम करना एक पुरानी आदत बन गई है. तीन बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं. एक बार फिर बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया है. यह हैरान करने वाला है कि अखिलेश यादव ने मीडिया को क्या बयान दिया है. वह हमें दोष दे रहे हैं.”

AIMIM को कितनी मिली सीटें

1- कोचाधामन (किशनगंज)

2- बहादुरगंज (किशनगंज)

3- अमौर (पूर्णिया)

4- बैसी (पूर्णिया)

5- जोकीहाट (अररिया)