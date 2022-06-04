Opinion: आज हिजाब, कल साड़ी? नीतीश सरकार के दौर में महिला की चॉइस पर खतरा

बिहार वह धरती है जिसने बुद्ध और अशोक को जन्म दिया, जहां जेपी आंदोलन ने सत्ता को चुनौती दी और लोकतंत्र को नई दिशा दी. यहीं से सामाजिक न्याय और बराबरी की राजनीति ने देश को रास्ता दिखाया. लेकिन आज उसी बिहार में, जहां कभी सत्ता से सवाल पूछना विरासत था, वहीं सत्ता अब सवालों और असहमति से असहज नजर आती है. NDA की अगुवाई वाली नीतीश कुमार सरकार के दौर में एक ओर मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की खबरें सामने आती हैं, तो दूसरी ओर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का व्यवहार खुद सवाल बन जाता है.

ऐसे माहौल में जब अल्पसंख्यक समुदाय पहले ही डर, असुरक्षा और नफरत के साए में जी रहा है, तब एक सरकारी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिये एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की घटना सिर्फ एक पल की भूल नहीं रह जाती. यह उस सत्ता की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करती है, जो खुद को सुशासन और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताती है, लेकिन जमीन पर अल्पसंख्यकों और महिलाओं की गरिमा को लेकर बार-बार कठघरे में खड़ी दिखती है.

दरअसल, 15 दिसंबर को बिहार में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का एक सरकारी कार्यक्रम था. मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. नियुक्ति पत्र लेते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच दिया. यह दृश्य कैमरों में कैद हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तीखी बहस का विषय बन गया.

यह कोई साधारण घटना नहीं थी, न ही इसे केवल अनजाने में हुई भूल कहकर टाला जा सकता है. यह घटना सत्ता, संवेदनशीलता, महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता, चारों को एक साथ छूती है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिजाब क्यों हटाया गया, बल्कि यह है कि किसी महिला के पहनावे और उसकी पसंद में दखल देने का अधिकार किसने दिया?

घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला. कुछ नेताओं ने तो उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर तक कह दिया. राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात साफ हो गई कि देश की राजनीति में महिलाओं के सम्मान और उनकी निजी पसंद का सवाल अब भी हाशिए पर है. लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष के हमले से यह सवाल खत्म हो जाता है? क्या यह जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष खुद इस पर आत्ममंथन करे?

नीतीश कुमार के बचाव में उत्तर प्रदेश के मछली पालन मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद सामने आए, लेकिन उनका बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ. उन्होंने कहा कि सिर्फ बुर्का या हिजाब ही तो हटाया है, कुछ और छू लेते, कुछ और हटा देते तो बवाल और ज्यादा हो जाता. इस बयान के दौरान संजय निषाद की भाव भंगिमा ने न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं बल्कि देश हर वर्ग, आयु और संप्रदाय की महिला की सुरक्षा सवालिया निशान लग गया.

यह बयान न सिर्फ अशोभनीय था बल्कि यह उस मानसिकता को उजागर करता है जो महिला के शरीर, उसके पहनावे और उसकी गरिमा को मजाक और तुलना का विषय बना देती है. बाद में आलोचना बढ़ने पर संजय निषाद ने अपने शब्द वापस लेने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि इस सोच को माफी से बदला जा सकता है.

नीतीश कुमार की घटना और संजय निषाद का बयान, दोनों को अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए. ये दोनों मिलकर एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार, भारत के 140 अरब आबादी की दशा और दिशा तय करते हैं. यह तस्वीर बताती है कि सत्ता के उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग आज भी महिलाओं को एक स्वतंत्र, निर्णय लेने वाली इंसान की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें ऐसे मानते हैं जिनकी पसंद को कभी भी छुआ, बदला या चुनौती दी जा सकती है.

यहां सवाल मुस्लिम महिला या हिजाब तक सीमित नहीं है. आज अगर हिजाब खींचा गया है, तो कल किसी और महिला की साड़ी, दुपट्टा या जींस पर टिप्पणी होगी. मुद्दा- महिला की चॉइस का है, उसके पहनने, जीने और अपने विश्वास के साथ खड़े रहने के अधिकार का है. यह सबसे गंभीर सवाल है. जब बड़े पदों पर बैठे नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री, इस तरह का व्यवहार करेंगे या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो आम समाज को क्या संदेश जाएगा? नीतीश कुमार की इस हरकत से आहत पीड़िता डॉक्टर ने नौकरी जॉइन करने से इंकार कर दिया.

एक स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में अगर कोई ताकतवर व्यक्ति किसी महिला की निजी पसंद में दखल दे, तो उसे गलत कहा जाता है. फिर वही काम अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग करें, तो क्या वह सामान्य हो जाएगा? महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की बातें अक्सर भाषणों तक सीमित रह जाती हैं. नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे नारे तभी खोखले लगने लगते हैं, जब व्यवहार में इसके उलट तस्वीर सामने आती है.

इस पूरे विवाद में हिजाब को जानबूझकर या अनजाने में हल्का दिखाने की कोशिश भी हुई. कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ हिजाब ही तो है, लेकिन हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं है. यह उनकी धार्मिक आस्था, आत्मसम्मान और पहचान का हिस्सा है.

इस्लाम में हिजाब का संबंध शर्मो-हया, गरिमा और सामाजिक संतुलन से है. यह महिला की मर्जी और विश्वास से जुड़ा हुआ विषय है. कोई महिला हिजाब पहनती है या नहीं पहनती- दोनों ही उसकी व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए. लेकिन जब वह पहनती है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उसे खींचकर या मजाक बनाया जाना चाहिए. इसका अधिकार हमारे देश के कानून ने भी दिया है.

भारत का शुमार दुनिया के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों के नेतृत्वकर्ताओं में होती है. यहां हर नागरिक को अपने धर्म, पहनावे और जीवनशैली के साथ जीने की आजादी है. लेकिन ऐसी घटनाएं इस दावे की परीक्षा लेती हैं. अगर सत्ता में बैठे लोग ही धार्मिक प्रतीकों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेंगे, तो आम नागरिक से क्या उम्मीद की जाए? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता, मर्यादा और जिम्मेदारी का भी नाम है.

नीतीश कुमार की घटना और संजय निषाद का बयान हमें आईना दिखाते हैं. यह आईना बताता है कि महिला सम्मान और उसकी चॉइस को लेकर हमारी राजनीति और समाज को अभी लंबा रास्ता तय करना है. अगर बड़े ओहदों पर बैठे नेता ही इस तरह का व्यवहार करेंगे या इस सोच का समर्थन करेंगे, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनकी पसंद की आवाज कौन उठाएगा?

जरूरत इस बात की है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ माफी न मांगें, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार पर भी गंभीरता से पुनर्विचार करें. क्योंकि लोकतंत्र की असली पहचान यही है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक और यहां महिला की गरिमा की रक्षा कैसे करता है.

