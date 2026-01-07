Bihar: सराफा बाजार का फरमान, मुस्लिम महिलाओं का इनकार: ‘नक़ाब नहीं उतारेंगे’

Bihar Naqab Controversy In Jwellery Shop: बिहार में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर लिया गया एक नया फैसला अब राज्यभर में बहस का विषय बन गया है. सीवान के आभूषण कारोबारियों ने तय किया है कि हिजाब, नक़ाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं और हेलमेट या मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों को ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यह फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देशों के तहत लिया गया है.

क्यों लिया गया ये फैसला?

सीवान के ज्वेलरी दुकानदारों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह सिक्योरिटी वजहों से लिया गया है. उनका तर्क है कि चेहरा ढका होने की वजह से चोरी, लूट या संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. साथ ही पुलिस जांच में भी परेशानी आती है.

दुकानदारों का कहना है कि वे ग्राहकों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. जो ग्राहक चेहरा ढका रखकर आने पर अड़े रहेंगे, उन्हें दुकान से सामान नहीं बेचा जाएगा.

ग्राहकों ने क्या कहा?

इस फैसले पर ग्राहकों की राय बंटी हुई है. कुछ हिंदू महिला ग्राहकों ने इसे अच्छी और जरूरी पहल बताया है, जबकि मुस्लिम महिला ग्राहकों ने इस फैसले का विरोध किया है. मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि नक़ाब या हिजाब उनके मजहब का हिस्सा है और वे इसे नहीं हटाएंगी. उनका साफ कहना है कि अगर दुकानदार ऐसा करेंगे तो वे उन दुकानों से खरीदारी नहीं करेंगी.

दुकानदारों का दावा है कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नक़ाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. सराफा बाजार का कहना है कि इस कदम से ज्वेलरी शॉप्स की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

क्या बोले मंत्री?

जहानाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने इस फैसले पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है और इसका किसी भी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना-देना नहीं है. मंत्री ने कहा कि बेवजह इस मुद्दे को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जबकि इसका मकसद सिर्फ व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हैय

फुलवारीशरीफ में मुस्लिम महिलाओं का विरोध

इस फैसले के खिलाफ पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में मुस्लिम महिलाओं ने भी कड़ा विरोध जताया है. महिलाओं का कहना है कि सराफा कारोबारियों का यह फैसला पूरी तरह गलत है और उनके मजहब के खिलाफ है. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चाहे कोई भी फरमान जारी कर दिया जाए, वे अपना नक़ाब नहीं उतारेंगी.

जेडीयू के खालिद अनवर ने किया विरोध

जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए संगठन के फैसले का विरोध किया है. वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने ज्वेलरी बाजार के इस फैसले को सुरक्षा के लिहाज से सही बताया और कहा कि इसे किसी और नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है. दूसरी ओर आरजेडी ने कांग्रेस से अलग रुख अपनाया है. आरजेडी का कहना है कि यह फैसला संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन है और पूरी तरह गलत है.

कुल मिलाकर, ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नक़ाब और हेलमेट पर रोक का यह फैसला अब सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है. आने वाले दिनों इस मामले पर मुस्लिम तंजीमों के बयान आने की भी उम्मीद है.