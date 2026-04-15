मुस्लिम छात्रों के लिए खुशखबरी, मुफ्त शिक्षा के साथ मिलेगी रहने-खाने की पूरी सुविधा, जानें कैसे?

Bihar News: अगर आप बेहतर पढ़ाई, मुफ्त रहने-खाने और आधुनिक सुविधाओं के साथ अपने बच्चों की जिंदगी संवारना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए चलाए जा रहे रेजिडेंशियल स्कूल में नए सेशन के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें योग्य छात्रों को उच्च स्तर की तालीम के साथ कई सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य के मॉइनरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए क्लास 9 और 11 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे में जो छात्र दाखिला लेना चाहते हैं, वह 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह प्रवेश नालंदा, कैमूर, कटिहार, जमुई और मुजफ्फरपुर में मौजूद स्कूलों में लिया जाएगा. वहीं सीवान, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर और सुपौल में नए स्कूलों का निर्माण कार्य जारी है. इन जिलों के छात्रों के लिए अस्थायी रूप से नालंदा, कैमूर, कटिहार, जमुई और मुजफ्फरपुर में ही कैंप के माध्यम से पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा.

कैसे मिलेगा दाखिला?

इन स्कूलों में दाखिला एंट्रेस एग्जाम के आधार पर होगा. यह एग्जाम 100 नंबरों का होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे. एग्जाम के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है. एग्जाम का आयोजन मई माह में किया जाएगा और इसके नतीजे 28 मई को घोषित किए जाएंगे. इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया मई से जून के बीच पूरी कर ली जाएगी और नया सेशन 8 जून से शुरू होगा.

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कुल मिलाकर इन स्कूलों में 560 सीटें उपलब्ध हैं. इनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्रों को दाखिला दिया जाएगा. क्लास 9 में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र 16 साल और क्लास 11th के लिए 18 साल निर्धारित की गई है. साथ ही आवेदक के परिवार की सालाना आमदनी 4 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

75 फीसदी ग्रामीण छात्रों के लिए रिजर्व

इन रेजिडेंशियल स्कूलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां चयनित छात्रों को रहने, खाने, कपड़े, दवाइयां, किताबें और आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित सभी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त दी जाएंगी. इसके अलावा 75 फीसदी सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए रिजर्व हैं, जबकि 50 फीसदी सीटें लड़कियों के लिए तय की गई हैं.

एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित छात्रों को नवोदय स्कूलों की तर्ज पर बेहतर तालीम दी जाएगी, ताकि वे अपने भविष्य को मजबूत बना सकें. इस पहल का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर तालीम के साथ समान मौके मुहैया कराना है, जिससे वे भी देश की मुख्यधारा में आगे बढ़ सकें.

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