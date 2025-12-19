Advertisement
अतहर के बाद कादिर की मॉब लिंचिंग, न्याय के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित परिवार

Bihar Mob Lynching Case: बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाएँ बढ़ रही हैं. हाल ही नालंदा में मोहम्मद अतहर नाम के एक गरीब फेरीवाले की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. अब पटना सीटी में कादिर अहमद को कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग की है. कादिर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:20 PM IST

Bihar Mob Lynching Case: बिहार में भाजपा की गठबंधन वाली सरकार बन गई है. भाजपा नेता और राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार में योगी मॉडल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों को धमका रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ने लगी है. हाल ही में बिहार नवादा में अतहर हुसैन नाम के एक फेरीवाले की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से न्याय की गुहार लगाई. अभी इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो ही रही है कि पटना सिटी में एक और मॉब लिंचिंग की घटना हो गई. 

पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र अंतर्गत खत्री लेन में कादिर अहमद नाम के एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया. इस सनसनीखेज मामले से इलाके में दहशत का माहौल है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कादिर अहमद पर तीन लोगों ने मिलकर हमला किया था, जहां कादिर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए.

कादिर अहमद के परिजनों की शिकायत पर खाजेकला थाने में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं.

घायल कादिर अहमद को गंभीर हालत में पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इधर, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार में भारी नाराजगी है. परिजनों का आरोप है कि वे न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं.

इस पूरे मामले में घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कादिर अहमद पर ईंट से हमला कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दे रही है. 

