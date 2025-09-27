Advertisement
अररिया में नबी (स.अ.) पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल; पुलिस ने आर्यन साह को दबोचा

Bihar Communal Tension Case: बिहार के अररिया जिले के जोगबनी में सोशल मीडिया पर पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर तनाव फैल गया. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आर्यन साह को गिरफ्तार क लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है.

 

 

Araria News Today: पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस की 'I Love Muhammad' बैनर को लेकर की गई कार्रवाई के खिलाफ विरोध का दौर अभी थमा नहीं है कि इस बीच बिहार में भी असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है. 

पूरा मामला बिहार के अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र का है. जहां पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई शुक्रवार (27 सितंबर) को दर्ज शिकायत के आधार पर की गई. इस संबंध में जिले छोटी मस्जिद निवासी जीशान खान ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

इस मामले में जोगबनी थाने में जीशान खान ने पुलिस की दी गई अपनी शिकायत में बताया कि जोगबनी बस स्टैंड वार्ड नंबर पांच निवासी आर्यन साह (20) ने सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है. जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. 

जांच में सही निकले आरोप

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जोगबनी थाने की पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. सीनियर अधिकारियों के निर्देशन में फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अगुवाई में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. छापामारी दल ने आरोपी के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. 

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अब भी जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जोगबनी में हालात तनावपूर्ण हो गए. कुछ लोगों ने दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. अधिकारियों ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

इस मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी गलत करेगा, वह कानून के कटघरे में आएगा. उन्होंने कहा कि अररिया में उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. 

नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नवरात्र के दौरान फारबिसगंज में उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया है और जो लोग सामाजिक और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सुरक्षा बल हर समय निगरानी रख रहे हैं. 

