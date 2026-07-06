Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मुस्लिम नौजवान का टूटा सिर, हाथ-पैर और जिस्म पर चोटों के निशान, पुलिस ने बताया सड़क हादसा, सोनू पासवान पर कत्ल का इल्जाम

मुस्लिम नौजवान का टूटा सिर, हाथ-पैर और जिस्म पर चोटों के निशान, पुलिस ने बताया सड़क हादसा, सोनू पासवान पर कत्ल का इल्जाम

Bihar Crime News: बिहार के मुंगरे में बीते दिनों एक मुस्लिम कपड़ा कारोबारी की मौत हो गई थी. मरहूम के लवाहिकीन के दावों से अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने जिसे सड़क हादसा बताकर बंद कर दिया था, घर वालों ने उसे सोची समझी साजिश के तहत कत्ल बताया है. फिलहाल लवाहिकीन की मांग पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 06, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:01 PM IST
मुस्लिम नौजवान का टूटा सिर, हाथ-पैर और जिस्म पर चोटों के निशान, पुलिस ने बताया सड़क हादसा, सोनू पासवान पर कत्ल का इल्जाम
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टूटा सिर, पूरे जिस्म पर चोटें, फिर भी हादसा; परिवार का सोनू पासवान पर कत्ल का इल्जाम
Bihar News16 min ago
2
Pahalgam Terror Attack Case2 hrs ago
3
Ghaziabad News2 hrs ago
4
Uttar Pradesh news3 hrs ago
5
mp news3 hrs ago