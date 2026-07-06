/मुस्लिम नौजवान का टूटा सिर, हाथ-पैर और जिस्म पर चोटों के निशान, पुलिस ने बताया सड़क हादसा, सोनू पासवान पर कत्ल का इल्जाम

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Bihar News Today: बिहार के मुंगेर में 32 साल के एक मुस्लिम नौजवान की मौत का मालमा अब नया मोड़ ले चुका है. मरहूम कपड़े का कारोबार करता था, और शुरुआत में इसे सड़का हादसा गया था. हालांकि, अब मरहूम के घरवालों का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कत्ल था.
मुंगेर के रहने वाले मरहूम कपड़ा कारोबारी नौजवान की पहचान मोहम्मद हसरत हुसैन उर्फ टीपू हुई. मरहूम के लवाहिकीन का इल्जाम है कि मोहम्मद हसरत हुसैन को उनके एक हिंदू दोस्त और उसके साथियों ने बुरी तरह से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया है. घरवालों के लगातार एहतिजाज के बाद अब पुलिस इस मामले में नए एंगल से तफ्तीश शुरू कर दिया है, और इसमें कत्ल का मामला जोड़ा है.
हादसे वाले दिन टीपू को बुलाने आया था मुल्जिम
मरहूम टीपू मुंगेर के दिलावरपुर बुक्सा गली के रहने वाले थे. बीते 27 जून की तड़के उनकी मौत हो गई थी. पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. उनके पीछे उनकी बीवी, दो छोटे बच्चे और बुजुर्ग मां हैं. घरवालों के मुताबिक, 26 जून की रात खाना खाने के कुछ देर बाद करीब नौ बजे टीपू के दोस्त सोनू कुमार पासवान का फोन आया. इसके बाद रात करीब दस बजे फिर फोन आया. कुछ ही देर में सोनू तीन दीगर लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर टीपू के घर पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले गया.
कत्ल को दिया जा रहा सड़क हादसे का रंग?
लवाहिकीन का कहना है कि रात करीब साढ़े बारह बजे उन्हें बताया गया कि टीपू का सड़क हादसा हो गया है. हालांकि, उनका दावा है कि खुद सोनू ने उन्हें बताया था कि मोटरसाइकिल किसी दूसरी गाड़ी से नहीं टकराई थी और न ही पलटी थी. उसने सिर्फ इतना कहा कि सड़क निर्माण वाली जगह पर कोई रुकावट आने से मोटरसाइकिल लड़खड़ा गई थी.
मरहूम टीपू के घरवालों का कहना है कि सोनू ने घटना के बारे में अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग बातें बताईं, जिससे उनका शक और गहरा हो गया. परिवार का कहना है कि जहां कथित हादसा हुआ, वहां से पुरबसराय थाना महज 150 मीटर की दूरी पर है. इसके बावजूद इतनी गंभीर हालत होने के बाद भी किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी और न ही पुलिस को मौके पर बुलाया.
टीपू के घरवालों का आरोप है कि अस्पताल ले जाने से पहले उनके जिस्म को धोया गया, ताकि मारपीट के निशान मिटाए जा सकें. उनका कहना है कि ऐसा सबूत खत्म करने की नीयत से किया गया. परिवार का यह भी दावा है कि उनके पास ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो उनके दावे की ताईद करते हैं, हालांकि उन्हें अभी तक सरेआम नहीं किया गया है.
लवाहिकीन के मुताबिक, टीपू को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद मुंगेर नेशनल अस्पताल पहुंचाया गया. उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में रात करीब एक बजे जानकारी मिली, जब मुंगेर नेशनल अस्पताल के एक मुलाजिम ने अपने निजी फोन से उन्हें खबर दी. परिवार का कहना है कि उस रात टीपू के साथ गए लोगों में से अस्पताल में सिर्फ सोनू मौजूद था, बाकी कोई नहीं मिला.
मरहूम मुस्लिम नौजवान के जिस्म पर चोट के निशाना
घरवालों का यह भी कहना है कि टीपू का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है. इसके अलावा उनके हाथ की सोने की अंगूठी और चांदी का कड़ा भी गायब है. टीपू का पोस्टमार्टम सदर सरकारी अस्पताल में कराया गया. परिवार का कहना है कि उन्होंने उससे पहले शव की तस्वीरें और वीडियो अपने पास महफूज कर ली थीं. उनके मुताबिक, दोनों कोहनियों और दोनों घुटनों पर नीले निशान थे. सिर पूरी तरह टूट चुका था और पीछे की तरफ गहरा जख्म था. इसके अलावा पीठ पर ऐसे निशान भी मिले जो उन्हें सिगरेट से दागने जैसे लगे.
ऑब्जर्वर पोस्ट ने टीपू के भाई बाबर के हवाले से बताया कि सिर के पीछे गहरा जख्म था और दोनों हाथों, दोनों पैरों की हड्डियां लोहे की रॉड जैसी किसी चीज से तोड़ी गई लगती हैं. उनका कहना है कि ऐसी चोटें किसी मामूली सड़क हादसे से नहीं हो सकतीं. परिवार ने यह भी कहा कि जिस मोटरसाइकिल से हादसा होने की बात कही जा रही है, उस पर खरोंच तक नहीं थी. न कहीं डेंट था और न ही आगे की बत्ती या इंडीकेटर लाइट टूटी मिली.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किया केस बंद
इस मामले में शुरुआत में पुरबसराय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुंगेर के डीएसपी ने इसे सड़क हादसा मानते हुए मामला बंद कर दिया. परिवार का कहना है कि टीपू के जिस्म पर कई ऐसे निशाना थे, जो कत्ल की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं.
पुलिस के केस बंद करने पर मरहूम टीपू के लवाहिकीन के साथ रिश्तेदारों और मुकामी लोगों ने ऐहतिजाज करना शुरू कर दिया. उन्होंने सड़क जाम कर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया. इस ऐहतिजाज के बाद पुलिस ने परिवार की शिकायत पर कत्ल का मामला दर्ज किया. 29 जून को परिवार ने एसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार भी लगाई.
हिंदूवादी नेताओं पर लगा मुल्जिम को छुड़वाने का इल्जाम
पुरबसराय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सौरभ कुमार ने पहले कहा था कि मामले के हर पहलू की तफ्तीश की जा रही है. उनके मुताबिक, हादसे वाली जगह और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज की तफ्तीश की जा रही है ताकि जल्द ही मुल्जिमों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.
पुलिस ने इस मामले में सोनू कुमार पासवान को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया था. लेकिन परिवार का इल्जाम है कि इसके थोड़ी ही देर बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता ग्रुप में थाने पहुंचे और सोनू को छुड़वा लिया. परिवार का कहना है कि हिरासत से बाहर लाते समय नारेबाजी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई.
"टीपू और मुल्जिम में तीन-चार दिन पहले हुआ था तनाजा"
टीपू के भाइयों बाबर और राशिद हुसैन का दावा है कि हादसे से तीन-चार दिन पहले ही टीपू और सोनू के बीच किसी बात को लेकर तनाजा हुआ था. उस वक्त परिवार ने इसे दोस्तों के बीच मामूली अनबन समझकर गंभीरता से नहीं लिया. उनका कहना है कि झगड़े की असल वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है. परिवार का कहना है कि इसी रंजिश की वजह से टीपू की हत्या की गई. उनकी मांग है कि इस वारदात में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए.