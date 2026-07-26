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दरभंगा हिंसा मामले में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन पर शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

Darbhanga Violence: पुलिस ने दरभंगा हिंसा मामले में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन को आरोपी बनाया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल होने आईं नाजिया हसन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चली गईं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 26, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:25 AM IST
दरभंगा हिंसा मामले में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन पर शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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