/दरभंगा हिंसा मामले में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन पर शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

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Darbhanga News: जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन 20 जुलाई के बाद पूरे देश में फैल गया. NEET पेपर लीक कांड की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गांवों और छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुए. इसी विरोध की लहर के तहत बिहार के दरभंगा में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और हिंसा भड़क उठी. पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने दरभंगा की घटना में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन को आरोपी बनाया है और पुलिस ने उन्हें इस कार्यक्रम का आयोजक बताया है. साथ ही उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
इसी बीच, डिप्टी मेयर नाज़िया हसन शनिवार को नगर निगम में बोर्ड की बैठक में शामिल होने पहुंचीं. उनके वहां होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बैठक खत्म होने से पहले ही वह वहां से चली गईं. पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी. इसके बाद पुलिस उनके घर भी गई, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं. रात भर पुलिस ने नामजद और पहचाने गए उपद्रवियों को पकड़ने के लिए कई इलाकों में छापेमारी की.
BJP नेता ने बोला हमला
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के ज़िला सचिव बालेंद्र झा ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दे दिया है, तो डिप्टी मेयर को भी, जिन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और जिनका नाम हिंसा के मामले में आया है. नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से नाज़िया हसन को तुरंत गिरफ़्तार करने की मांग की.
SSP ने क्या कहा?
वहीं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि हिंसा के सिलसिले में जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. डिप्टी मेयर से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि FIR में नामज़द सभी आरोपियों को गिरफ़्तार किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.