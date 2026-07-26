/दरभंगा हिंसा मामले में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन पर शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

Darbhanga News: जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन 20 जुलाई के बाद पूरे देश में फैल गया. NEET पेपर लीक कांड की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गांवों और छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुए. इसी विरोध की लहर के तहत बिहार के दरभंगा में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और हिंसा भड़क उठी. पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने दरभंगा की घटना में डिप्टी मेयर नाज़िया हसन को आरोपी बनाया है और पुलिस ने उन्हें इस कार्यक्रम का आयोजक बताया है. साथ ही उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.