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मोतिहारी में मदरसे पर पुलिस रेड से मचा हड़कंप, पिस्टल बरामद, तीन गिरफ्तार

Bihar Police Raid Motihari Madrasa: बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक मदरसा में छापेमारी की. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मदरसा में छापेमारी के दौरान हथियार मिला है, और पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:21 PM IST

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मोतिहारी के एक मदरसे में पुलिस के रेड से मचा हड़कंप
मोतिहारी के एक मदरसे में पुलिस के रेड से मचा हड़कंप

Motihari News Today: बिहार के मोतिहारी जिले से आई एक बड़ी खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने स्थानीय मदरसा से हथियार बरामद किया है. मदरसा परिसर में हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और लोग इस घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. 

पूरा मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां पुलिस ने चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा इलाके में मौजूद एक मदरसा में छापेमारी की. यह कार्रवाई एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर की गई. पुलिस को पहले से ही खुफिया सूचना मिली थी. इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक सुनियोजित योजना बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. मदरसा में बड़ी संख्या पुलिस फोर्स देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि मदरसा में छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद किया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी. हालांकि पुलिस अभी इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और बरामद किए गए सामान के साथ-साथ मिले सुरागों को भी खंगाला जा रहा है.

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कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर भेजा गया, जिससे जांच और ज्यादा गहराई से की जा सके. फिलहाल प्रशासन ने मदरसा को सील कर दिया है और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरह से काबू में है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है. पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

गौरतलब है कि यह वही मदरसा है, जहां से पहले पीएफआई से जुड़े सदस्य उस्मान उर्फ सुल्तान उर्फ याकूब को चकिया पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था.  याकूब ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई जानी चाहिए. जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि उसने हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा कर रखा है. इस पूरे मामले की एनआईए ने की थी.

हाल ही में एनआईए ने पटना की स्पेशल कोर्ट में इस केस से जुड़े आरोपियों यानी मो. याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान और शाहिद रजा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है. दोनों आरोपी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं और इन्हें पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. इस पूरे घटनाक्रम पर एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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