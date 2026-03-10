"AIMIM वाले अपने आदमी हैं"... BJP नेता के बयान पर बचा बवाल

Bihar News: ऑल इंडिया मजलि-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बी-टीम होने के आरोप लगते रहे हैं. इस बीच भाजपा के एक MLC ने AIMIM को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. भाजपा के MLC ने कहा कि AIMIM के लोग हमारे खास आदमी हैं, AIMIM वाले लोगों को दिखाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. दरअसल, इससे पहले बिहार में AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने BJP को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद BJP के MLC ने यह दावा किया है.

अख्तरुल इमान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा BJP अगर आज अपने फासिस्ट नजरिया से तौबा कर ले, तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी छवि बदल जाएगी. लेकिन बीजेपी का तो मामला है कि कौआ का रंग बदल सकता है, बीजेपी का रंग नहीं बदल सकता है. अख्तरुल ईमान के इस बयान के आने के बाद BJP MLC नवल यादव ने कहा कि AIMIM के लोग हम लोगों के खास आदमी हैं, AIMIM के लोग अन्य लोगों को दिखाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा कि AIMIM वाले मूलत: हमारे हैं, ये लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों के आदमी हैं.

वहीं, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने AIMIM को घेरा. RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि AIMIM के लोग यह कह रहे हैं कि भाजपा अपना एजेंडा बदल दे और उनकी पार्टी के नेता ओवैसी सीमांचल के अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव को अंदर से समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा क्यों छोड़ेगी बीजेपी जान रही है कि ये लोग (AIMIM) उनके हैं, इसलिए भाजपा के लीडर कह रहे हैं AIMIM वाले अपने हैं.

JDU के विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि ओवैसी के विधायक क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार 20 वर्षों से चल रही है इस बीच एक भी दंगा नहीं हुआ है, सरकार जितनी सुविधा हिंदुओं को देती है, उतनी सुविधा मुसलमानों को भी देती है.