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टेलर मास्टर की बेटी ने रचा इतिहास, बगहा की नसरीन बनी बिहार आर्ट्स की टॉपर!

Muslim Topper Bihar School Examination Board: बिहार के बगहा की नासरीन परवीन ने इंटर आर्ट्स परीक्षा में 477 अंक लाकर राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया और उत्तर बिहार में टॉपर बनीं. साधारण परिवार से आने वाली नासरीन की सफलता की खबर से पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई.  उनके घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:48 PM IST

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नासरीन परवीन ने बिहार स्कूल बोर्ड की बनी थर्ड टॉपर
नासरीन परवीन ने बिहार स्कूल बोर्ड की बनी थर्ड टॉपर

Bihar School Examination Board Result 2026: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और हौसले के आगे संसाधनों की कमी भी छोटी पड़ जाती है. एक साधारण परिवार की बेटी नासरीन परवीन ने बिहार इंटरमीडिएट आर्ट्स एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तर बिहार में वह प्रथम टॉपर बनी हैं.

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिये सोमवार (23 मार्च) को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया. इस रिजल्ट में बगहा-2 प्रखंड के पटखौली थाना क्षेत्र के बोरवल नरवल गांव की रहने वाली नासरीन परवीन ने 477 अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे गांव और इलाके में खुशी और जश्न का माहौल है.

नासरीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही 10+2 स्कूल से पूरी की. उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ घर पर भी लगातार तैयारी की और ऑनलाइन मोड से भी क्लासेज लीं. सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. इन कमियों को नासरीन ने आड़े नहीं दिया और 6 लाख 61 हजार 610 छात्र-छात्राओं में तीसरी रैंक हासिल की. 

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नासरीन एक साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता अब्दुल्लाह अंसारी दिल्ली में सिलाई का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. वहीं, उनकी मां रोबैदा खातून ने भी बेटी की पढ़ाई में पूरी मदद की. नासरीन एक भाई और चार बहनों के साथ पली-बढ़ी हैं. उन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और बचपन से ही स्टेट टॉपर बनने का सपना देखा.

मां रोबैदा खातून ने बताया कि नासरीन का जन्म अपने ननिहाल में हुआ था और उन्होंने वहीं रहकर पढ़ाई की. उनके नाना हबीब अंसारी राजगीर मिस्त्री थे. नासरीन आज भी अपने ननिहाल में रहकर ही आगे की पढ़ाई कर रही हैं. अपनी कामयाबी के बारे में नासरीन का कहना है कि गांव की बेटियां भी बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं, बस जरूरत है सच्ची लगन और मेहनत की. उन्होंने समाज से बेटा-बेटी में भेदभाव खत्म करने की अपील की है.

नासरीन का सपना है कि वह आगे चलकर सरकारी वकील बनें और समाज के कमजोर और दबे-कुचले लोगों के हक के लिए आवाज उठाएं. वह चाहती हैं कि लोगों को इंसाफ मिले और वे उनके अधिकारों के लिए लड़ सकें. नासरीन की इस उपलब्धि से उनके गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है. 

गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जश्न का माहौल है. पंचायत की मुखिया सकीना खातून और स्कूल के टीचर्स ने भी नासरीन को बधाई दी है. वहीं, उनकी मां रोबैदा खातून का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक दिन बिहार की टॉपर बनेगी. आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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