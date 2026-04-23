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Zee SalaamIndian MuslimBihar News: सरकारी स्कूल में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल; पांच मुस्लिम टीचर्स हिरासत में

Bihar News: सरकारी स्कूल में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल; पांच मुस्लिम टीचर्स हिरासत में

Banned meat in government school:ये मामला बिहार के रोहतास जिले के राजपुर के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय रामडीह का है, जहाँ ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल के मुस्लिम शिक्षक प्रतिबंधित मांस मंगवाकर उसे बनाकर खाते थे, जबकि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं. इस मामले में 5 टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया है.  

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:59 PM IST

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Bihar News: सरकारी स्कूल में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल; पांच मुस्लिम टीचर्स हिरासत में

नई दिल्ली: बिहार के रोहतास जिले के राजपुर के एक सरकारी स्कूल में प्रतिबंधित (बड़े) का मांस मिलने के बाद पूरे गाँव में बवाल मच गया. गाँव के लोग शिक्षकों के विरोध में उतर आये और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे. मौके पर पहुँच कर आला अफसरों ने स्कूल के पांच मुस्लिम शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है.  

ये मामला रोहतास जिले के राजपुर के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय रामडीह का बताया जा रहा है. इस स्कूल से 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि स्कूल के कुछ शिक्षकों ने ये गोश्त लाया और स्कूल की अलमारी में रख दिया था. गाँव के कुछ लोगों का इलज़ाम है कि गुजिश्ता कई दिनों से उर्दू मध्य विद्यालय के कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल में गोश्त बनाकर खा रहे थे, और कुछ छात्रों को भी खिला रहे थे. 

गुरुवार को गाँव के कुछ लोगों ने स्कूल में धावा बोल दिया और गोश्त की तलाशी लेने लगे. उनका दावा है कि स्कूल की अलमारी से उन्हें  प्रतिबंधित मांस मिला है. लोगों ने जब शिक्षिकाओं से पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई. इसके बाद गाँव से ढेर सारे लोग स्कूल पर जमा हो गए और विरोध करने लगे. इस घटना के बाद से मकामी लोगों में काफी गुस्सा है. 

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इसकी खबर मिलते ही रोहतास की डीएम उदिता सिंह और एसपी रौशन कुमार दलबल के साथ फ़ौरन स्कूल पर पहुंच गए और दो महिला शिक्षिका सहित पांच शिक्षकों को हिरासत में ले लिया. उन सभी से पूछताछ की जा रही है. इस संबंध में रोहतास के एसपी रौशन कुमार ने बताया कि एफएसएल की टीम ने प्रतिबंधित मांस को जप्त कर लिया है. इसकी जांच के बाद पता चलेगा कि किस जानवर का मांस है. 

गौरतलब है कि उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय रामडीह में अफजाल अंसारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं. यहाँ ज्यादातर शिक्षक और  शिक्षिकाएं भी मुस्लिम हैं,  लेकिन इस स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं. इस वजह से गाँव के लोगों ने विरोध किया था. इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल का पक्ष अभी सामने नहीं आया है. 

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