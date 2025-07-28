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सम्राट सरकार ने भी अपनाया योगी मॉडल, दिए बिहार के सभी मदरसों की जांच के आदेश

Bihar Madrasa and Sanskrit Vidyalaya Survey Order: बिहार सरकार ने सूबे के सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जमीनी जांच के आदेश दिए हैं. इसी कड़ी में नेपाल सीमा से सटे मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में जांच शुरू हो चुकी है. इस कदम की तुलना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिये नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चलाए जा रहे मदरसा और धार्मिक स्थलों की जांच अभियान से की जा रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:09 AM IST
सम्राट सरकार ने भी अपनाया योगी मॉडल, दिए बिहार के सभी मदरसों की जांच के आदेश
Image Credit: मधुबनी में जांच पड़ताल करते अधिकारी

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