बिहार में मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच के आदेश

राज्य सरकार ने सभी संस्कृत विद्यालयों और मदरसों का जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए प्रखंड स्तर पर जांच दलों का गठन किया गया है. हरलाखी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी रविशंकर पटेल की अगुवाई में एक जांच दल बनाया गया है. इस दल में प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सह लोक शिक्षा पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार और परियोजना बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुस समी को भी शामिल किया गया है.