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Bihar News Today: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेपाल सीमा से सटे जिलों में मदरसों, मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया था. इसके बाद प्रशासन ने कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों और मदरसों को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त भी किया. सरकार का तर्क था कि ये निर्माण नियमों के खिलाफ और कुछ तो सरकारी जमीनों पर बने थे.
अब कुछ इसी जांच पड़ताल बिहार में भी देखने को मिल रही है, जहां राज्य सरकार ने सभी संस्कृत विद्यालयों और मदरसों की जमीनी जांच कराने का फैसला किया है. बिहार में बीजेपी की गठबंधन वाली सम्राट चौधरी सरकार है. इस आदेश के तहत नेपाल सीमा से सटे बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में प्रशासनिक अधिकारियों ने संस्कृत विद्यालयों और मदरसों की जांच शुरू कर दी है.
बिहार में मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच के आदेश
राज्य सरकार ने सभी संस्कृत विद्यालयों और मदरसों का जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए प्रखंड स्तर पर जांच दलों का गठन किया गया है. हरलाखी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी रविशंकर पटेल की अगुवाई में एक जांच दल बनाया गया है. इस दल में प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सह लोक शिक्षा पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार और परियोजना बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुस समी को भी शामिल किया गया है.
मधुबनी में मदरसे और विद्यालयों की कड़ी जांच
गुरुवार (11 जून) को अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र के एक संस्कृत उच्च विद्यालय और दो मदरसों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान हरसुवार गांव स्थित भारती संस्कृत उच्च विद्यालय के साथ-साथ खिरहर गांव के बनात मदरसा और अमीनीया इस्लामिया मदरसा का भौतिक सत्यापन किया गया.
अधिकारियों ने सरकारी निर्देशों के मुताबिक, संस्थानों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया. जांच के दौरान विद्यालय और मदरसा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति और योगदान की तारीख, कमरों की उपलब्धता, कार्यालय, शौचालय, कर्मचारियों के लिए अलग रूम समेत कई दूसरे इंतजामों की पड़ताल की गई.
जांच दल ने संस्थानों के रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद सहूलियतों का भी मिलान किया. अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति के बीच सामंजस्य की जांच करना है. प्रशासन के मुताबिक, सरकारी रिकॉर्ड में हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में कुल आठ मदरसे और एक संस्कृत विद्यालय दर्ज हैं. इन सभी संस्थानों का सिलसिलेवार तरीके से जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी.
योगी सरकार ने नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में दिए कार्रवाई के आदेश
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से लगे सात जिलों में साल 2025 के दौरान मदरसों, मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों की बड़े पैमाने पर जांच और कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई नेपाल सीमा से सटे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में की गई. सरकार ने सीमा क्षेत्र के लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में विशेष अभियान चलाया.
बताया जाता है कि अप्रैल 2025 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी. इसके बाद प्रशासनिक टीमों ने अलग-अलग जिलों में जांच शुरू की और कई धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों के दस्तावेजों की पड़ताल की. प्रदेश की बीजेपी सरकार का कहना था कि जिन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वे या तो सरकारी भूमि पर बने थे या उनके पास सरकारी मान्यता और अनुमति नहीं थी.
यूपी में कितने मस्जिद, मदरसे, मजार और ईदगाहें तोड़ी गई?
मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोतों के मुताबिक, मई 2025 से 350 से ज्यादा धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई की गई. इनमें मदरसे, मस्जिदें, मजारें और ईदगाहें शामिल थीं. एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजारें और 6 ईदगाहें ध्वस्त की गईं. इस तरह से कुल मिलाकर 286 ढांचों पर कार्रवाई होने की बात कही गई.
जिलेवार आंकड़ों में श्रावस्ती सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल रहा. यहां 100 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की गई, जिनमें 104 मदरसे विशेष रूप से चिन्हित किए गए थे. महराजगंज में भी दर्जनों मदरसे सील किए गए या हटाए गए. इसके अलावा अन्य जिलों में भी नोटिस जारी करने, सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.
कोर्ट के आदेश से खुले कई मदरसे
यूपी सरकार पर इस तरह की कार्रवाई को लेकर संगीन इल्जाम लगे. विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई के जरिये सिर्फ समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई की गई. हालांकि, योगी सरकार का दावा है कि सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया. प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए और राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रक्रिया पूरी की गई.
हालांकि बाद में कई मामलों में अदालतों का भी हस्तक्षेप देखने को मिला. साल 2026 की शुरुआत तक सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, 2025 में सील या बंद किए गए 500 से ज्यादा मदरसे दोबारा संचालित होने लगे. कई संस्थानों ने अदालतों से राहत मिलने का दावा किया. श्रावस्ती जिले में कुछ मदरसों को दोबारा खोलने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए और इस तरह की कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन की आलोचना की.