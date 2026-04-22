तीन तलाक देकर पति जेल गया तो पत्नी-बच्चों को कौन खिला रहा है, कानून पर अमीर-ए-शरियत ने उठाए सवाल?

Triple Talaq law: बिहार के शरिया कोर्ट के अमीर-ए-शरियत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने एक साथ तीन तलाक के विरुद्ध बने कानून की सफलता को लेकर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा है कि इस कानून के आने के बाद तलाक पीड़ित औरतों की समस्याएं कम होने के बजाए और बढ़ गई हैं.
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नई दिल्ली: बिहार के फुलवारी शरीफ में स्थित शरिया कोर्ट के अमीर-ए-शरियत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने तीन तलाक पर प्रतिबन्ध वाले नए कानून की सफलता और उसके होने वाले सामाजिक नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कानून बनाने के मकसद और उसकी ज़मीनी हकीकत के बीच पैदा हुए बड़े गैप को उजागर किया है. उन्होंने दावा किया है कि तीन तलाक कानून के आने से औरतों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई हैं.
मौलाना रहमानी ने दलील दी है कि किसी भी नीति या कानून का ख़ास मकसद आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उनका जीवन आसान करना होता है. इसके साथ ही समाज की कुरीतियों को दूर करना होता है, लेकिन मौजूदा कानून की वजह से समस्याएं कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई हैं.
कानून की खामियां और सामाजिक संकट
मौलाना रहमानी ने एक बड़ी व्यावहारिक कमी की ओर इशारा करते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता है, और उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण का जिम्मा कौन उठाएगा? उन्होंने बताया की तीन तलाक प्रतिबन्ध कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक दे भी देता है, तो वो तलाक नल माना जाएगा. यानी तलाक होगा ही नहीं, और ऐसा करने वाला आदमी जेल चला जाता है. पति जेल में है, जबकि तलाक हुआ ही नहीं, तो उसके परिवार को खिला कौन रहा है, और बच्चे को पाल कौन रहा है? तो क्या समस्या दूर हुई या समस्या पैदा हुई है? मौलाना रहमानी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक इस पूरे मामले पर सटीक डेटा और जमीनी हकीकत सामने नहीं आती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि क्या यह कानून वास्तव में समाज से इस कुरीति को दूर करने में कामयाब रहा है?
कानून में हैं ढेर सारी खामियां
मौलाना रहमानी के दावों से इत्तेफाक रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील ममता शर्मा कहती हैं, " इस कानून से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. पहले की तरह लोग धड़ल्ले से तीन तलाक दे रहे हैं. पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है. लेकिन वो अगले दो चार दिन में ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आ जाते हैं. इस कानून से महिलाओं का कोई फायदा नहीं हुआ है. उनका अपने पति से और ससुराल वालों से संबंध और ज्यादा खराब हुए हैं. इस कानून में बहुत सी खामियाँ हैं, जिन्हें दूर करना अभी बाकी है."
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