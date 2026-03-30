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Zee SalaamIndian MuslimDelhi Riots 2020: “इंसाफ दिला दीजिए”, शरजील इमाम के चाचा की नीतीश कुमार से भावुक अपील

Delhi Riots 2020: “इंसाफ दिला दीजिए”, शरजील इमाम के चाचा की नीतीश कुमार से भावुक अपील

Sharjeel Imam News: शरजील इमाम के चाचा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि वे संसद में दिल्ली दंगों के आरोपी के लिए न्याय की मांग उठाएं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:10 AM IST

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Delhi Riots 2020: “इंसाफ दिला दीजिए”, शरजील इमाम के चाचा की नीतीश कुमार से भावुक अपील

Delhi Riots 2020: साल 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में दंगे भड़क उठे. इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इन दंगों के सिलसिले में पुलिस ने सैकड़ों मुसलमानों पर आरोप लगाए और उन्हें जेल में डाल दिया.  शरजील इमाम, उमर खालिद और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद हैं. हालांकि बाद में कई आरोपियों को ज़मानत मिल गई, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद अभी भी जेल में हैं. इस बीच, शरजील इमाम के चाचा, अरशद इमाम ने नीतीश कुमार से अपील की है कि वे संसद में न्याय की मांग करें.

यह भी पढ़ें:- Delhi Riots 2020: 10 दिन की अंतरिम राहत खत्म, शरजील इमाम फिर लौटेंगे तिहाड़ जेल

शरजील इमाम शनिवार को अपने छोटे भाई मुज़म्मिल इमाम की शादी में शामिल होने के लिए बिहार लौटे थे. दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस मकसद के लिए 10 दिन की अंतरिम ज़मानत दी थी. शरजील इमाम के चाचा अरशद इमाम ने कहा, "वह यहां 10 दिन की जमानत पर आए थे. ईद थी, शादी थी और रिसेप्शन था. इसलिए, यह एक खुशी का मौका था. मैं अपने पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार से एक बार फिर अपील करना चाहूंगा, अब जब वह दिल्ली जा रहे हैं, कि वह हमारे बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगाएं. मुझे उम्मीद है कि भारतीय न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी."

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कोर्ट ने क्या दिया निर्देश
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 9 मार्च को शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी. उन्हें कुछ शर्तों के अधीन, 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने थे. अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान इमाम मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे, जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसे चालू रखेंगे और मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्हें केवल परिवार के सदस्यों से मिलने और अपने आवास या शादी समारोहों के स्थानों पर ही रहने का भी निर्देश दिया गया है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि शरजील इमाम खुद को राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता" बताते हैं. वह पिछले 6 साल से जेल में बंद हैं. गिरफ्तारी के समय वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से PhD कर रहे थे. शरजील इमाम, उमर खालिद और 16 अन्य लोगों को जनवरी 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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