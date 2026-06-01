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बिहार के सिवान में 25 साल के मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, इलाके में तनाव

Siwan Mob Lynching Case: बिहार के सिवान जिले में 25 साल के शाहजाद अली की कथित मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि कुछ लोग उन्हें घर से बुलाकर ले गए और पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 03:17 PM IST

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बिहार के सिवान में 25 साल के मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, इलाके में तनाव

Siwan News: बिहार के सिवान जिले में एक 25 साल के मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग कर दी गई. यह घटना बरहरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में 30 मई को हुई. मृतक की पहचान शाहजाद अली के रूप में हुई है, जो पेशे से रसोइया था. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिवार ने हत्या का आरोप गांव के कुछ लोगों पर लगाया है. मृतक की पत्नी मोबीना खातून ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके घर पहुंचे और शाहजाद को बाहर बुलाकर अपने साथ ले गए. परिवार का कहना है कि कई घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि शाहजाद की मौत हो चुकी है.

मोबीना खातून ने आरोप लगाया कि शाहजाद को गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा. उनका कहना है कि करीब पांच से छह लोगों ने मिलकर उनके पति को बेरहमी से मारा. परिवार के मुताबिक शाहजाद को पेड़ से बांधकर लाठी-डंडों, लात-घूंसों से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. शाहजाद की भाभी नसीमा खातून ने भी घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि शाहजाद बाइक से जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और हमला कर दिया. परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई.

इन लोगों पर लगा है गंभीर आरोप
मोबीना खातून की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हमलावर शाहजाद के पास मौजूद करीब 5 हजार रुपये नकद भी ले गए. एफआईआर में अमित चौधरी उर्फ अवधेश चौधरी, प्रमेंद्र मांझी, छट्ठू मांझी, अवध किशोर चौधरी, गुड्डू मांझी, रंजन चौधरी और मंटू कुमार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. सभी आरोपी शिवराजपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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