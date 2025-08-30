'मस्जिद राजनीति के लिए नहीं, सरकार की तारीफ के लिए है'... BJP नेता गिरिराज सिंह के बयान पर मचा बवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902298
Zee SalaamIndian Muslim

'मस्जिद राजनीति के लिए नहीं, सरकार की तारीफ के लिए है'... BJP नेता गिरिराज सिंह के बयान पर मचा बवाल

Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलानाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है. इस बयान के बाद गिरिराज सिंह पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

'मस्जिद राजनीति के लिए नहीं, सरकार की तारीफ के लिए है'... BJP नेता गिरिराज सिंह के बयान पर मचा बवाल

Bihar News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री गिरिराज सिंह अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं. वह एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए चर्चाओं के केंद्र में हैं. दरअसल, विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलानाओं के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मौलानाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करें. 

उन्होंने विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि NDA की सरकार केंद्र या राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को देने में हिंदू-मुस्लिम का भेद नहीं करती है. उन्होंने आगे मुस्लिम समाज को टार्गेट करते हुए कहा कि वे NDA की योजनाओं का फायदा पूरा लेंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे. इस बयान पर बवाल मच गया है. सवाल यह है कि क्या जो व्यक्ति जिस पार्टी की योजनाओं का लाभ लेगा, उसे उसी खास पार्टी को वोट करना होगा? वोट किसे देना है इस चीज का निर्णय वोटर करेंगे या योजना पहुंचाने वाली सरकार और पार्टी?

भारतीय जनता पार्टी के जरिए बिहार के गायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बहेड़ी प्रखंड स्थित रामशरण लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय, निमैठी के प्रांगण में NDA गठबंधन की ओर से विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज और मौलानाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलानाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करें, अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदू भी मंदिर का इस्तेमाल राजनीति के लिए करेंगे. उन्होंने मस्जिद में सरकार की गुणगान करने का बात कही. उन्होंने कहा कि मस्जिद का काम राजनीति करना नहीं है, बल्कि सरकार और अच्छे कार्यों का समर्थन करना है.

एक घटना का उदाहरण देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि एक दौरे के दौरान उन्होंने एक मौलवी से पूछा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ आपके गांव तक पहुंचा? इस पर मौलवी ने कहा कि हाँ, शौचालय, आवास, बिजली, उज्ज्वला योजना सहित सभी सुविधाएं मिली हैं और इन योजनाओं में कभी हिंदू-मुसलमान का भेदभाव नहीं हुआ. लेकिन जब उनसे पूछा कि क्या आपने PM मोदी को वोट दिया? तो मौलवी ने कहा कि वह PM मोदी को वोट नहीं किया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bihar Newminister giriraj singhmuslim newsToday NewsBihar election news

Trending news

Uttarakhand
Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस
RSS chief Mohan Bhagwat
मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए काशी और मथुरा मस्जिद, RSS चीफ का बड़ा बयान
Supreme Court
बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब
BJP
पूर्व BJP MLA और पुलिस ने मिलकर रची साज़िश, बिटकॉइन डकैती में उम्रकैद
Bihar News
PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा
canada
Canada: क्यूबेक में लगेगी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर रोक; भारी विरोध
Hamas
Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मैदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला
Israel Hamas War
Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम
war on gaza
गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
gaza
Gaza War:अब और नहीं चलेगा ये ज़ुल्म, जॉर्डन की गुहार, इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा साथ
;