चुनावी साल में नीतीश सरकार घिरी! पटना में उर्दू-बांग्ला TET अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन

Patna News Today: बिहार में चुनावी साल में एनडीए की अगुवाई वाली नीतिश सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वहीं, अब उर्दू-बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी क्रम में राजधानी पटना में बुधवार (3 सितबंर) को उर्दू-बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थियों ने जेडीयू (JDU) कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया.

इस दौरान पटना में अभ्यर्थियों ने JDU कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और उन्होंने सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की. उनका कहना है कि वह पिछले 10 साल से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे जेडीयू कार्यालय के बाहर ही अपनी जान देने को मजबूर हो जाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो खुद उनसे मिलकर आश्वासन दें या फिर इस मामले का जल्द से जल्द कोई हल निकालें.

शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रदर्शन के मौके पर माहौल काफी गरम हो गया. प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी और प्रदर्शन की खबर सुनकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जेडीयू कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. पुलिस ने कुछ देर बाद बलपूर्वक सभी अभ्यर्थियों को वहां से हटा दिया. इस बीच एक अभ्यर्थी बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने संभाला.

इसी स्थान पर शिक्षक अभ्यर्थियों का एक अन्य समूह भी नारेबाजी करता दिखा. अभ्यर्थियों ने TRE 4 परीक्षा में आयु सीमा में छूट (Age Relaxation) देने की मांग की. अभ्यर्थियों ने कहा कि बिना उम्र सीमा में राहत दिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा से वंचित हो जाएंगे. लगातार विरोध प्रदर्शनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं निकलता, वे आंदोलन जारी रखेंगे.

