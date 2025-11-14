Bihar Vidhan Sabha Result 2025: मुस्लिम बहुल सीटों पर NDA का बजा डंका; RJD+ को वोटर्स की करारी चोट!

Bihar Vidhan Sabha Chuvan Result 2025: बिहार चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं और जेडीयू कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं आरजेडी+ इन सीटों पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है.
Bihar Vidhansabha Chuvan Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझानों में शुक्रवार को मुस्लिम बहुल इलाकों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को उल्लेखनीय बढ़त मिलती दिख रही है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए कम से कम 16 मुस्लिम-डॉमिनेटेड सीटें जीतने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) को इन इलाकों में सबसे ज्यादा फायदा मिला है. 2020 के मुकाबले लगभग आठ सीटों में बढ़त दर्ज की जा रही है. इधर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) भी ऐसे इलाकों में मजबूती से उभरती दिख रही है और छह सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
महागठबंधन (एमजीबी) अपनी रोजगार नीति और नए चेहरे के मुद्दे पर आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद इन इलाकों में मतों को सीटों में तब्दील करने में संघर्ष करता दिख रहा है. शुरुआती रिपोर्ट के मुकाबितक आरजेडी कम से कम सात मुस्लिम बहुल सीटों पर पीछे चल रही है. वहीं, कांग्रेस भी 2020 में जीती चार ऐसी सीटों पर पिछड़ रही है.
2020 के चुनाव में आरजेडी ने 18 मुस्लिम-डॉमिनेटेड सीटें जीती थीं. जबकि कांग्रेस ने छह सीटें हासिल की थीं. ऐतिहासिक तौर पर, मुस्लिम समुदाय का समर्थन हमेशा सेक्युलर गठबंधनों की ओर रहा है. 2022 की बिहार सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है और 2015 में करीब 80% और 2020 में करीब 77% मुस्लिम वोट एमजीबी को गए थे.