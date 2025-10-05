पटना में चढ़े कानून के हत्थे, रेप और धर्म परिवर्तन के आरोपों में मणि मेराज गिरफ्तार

Bihar News Today: बिहार के मशहूर यूट्यूबर मणि मेराज की मुश्किलें बढ़ गई है. मणि मेराज की कथित गर्लफ्रेंड वन्नू दी ग्रेट उर्फ वंदना की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें बिहार की राजधानी पटना के अनीसाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. मणि मेराज की गिरफ्तार के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस और विरोधियों के प्रतक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

मिला जानकारी के मुताबिक, मशहूर कॉमेडियन और यूट्यूबर मणि मेराज पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड वन्नू दी ग्रेट उर्फ वंदना ने रेप करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाने के आरोप लगाए हैं. वन्नू दी ग्रेट उर्फ वंदना की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मणि मेराज को पटना से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

धोखे से शादी और अबॉर्शन का आरोप

वंदना का आरोप है कि करीब ढाई साल पहले मणि मेराज ने शादीशुदा होने की बात छुपाकर उनसे दोस्ती की. आरोप है कि एक दिन मणि मेराज ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में शारीरिक संबंध बनाए. जब वन्नू दी ग्रेट उर्फ वंदना ने इसका विरोध किया तो शादी का झांसा दिया. इसके बाद मणि मेराज, वंदना को अपने घर भी ले गए और शादी भी कर ली.

वन्नू दी ग्रेट उर्फ वंदना ने दावा किया कि मणि मेराज ने उससे शादी की बात छिपाकर रखने को कहा. शादी के बाद मनि ने लगातार वंदना से शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई. बाद में मणि मेराज ने वंदना का अबॉर्शन कर दिया. वंदना ने यह भी आरोप लगाया कि मेराज ने जबरन उन्हें गौमांस खिलाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि यह सब मानसिक और शारीरिक शोषण का हिस्सा था.

पटना से दबोचे गए मणि मेराज

जानकारी के मुताबिक, मणि मेराज पटना के अनीसाबाद इलाके में अपने दोस्त के फ्लैट में ठहरे हुए थे. देर रात जब वह साहेबगंज जाने के लिए अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के पास पहुंचे, तभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें घेरकर गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई यूपी के खोड़ा थाने में दर्ज केस के आधार पर की गई है.

मणि मेराज के वकील ने बताया साजिश

गिरफ्तारी के बाद मणि मेराज के वकील शिवनंद भारती ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.उन्होंने कहा कि यह मामला रेप का नहीं बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप का है. वकील का कहना है कि मणि मेराज को बदनाम करने और मानसिक रूप से परेशान करने के लिए यह साजिश रची गई है. उनके मुताबिक, यह सब दबाव में किया जा रहा है.

पुलिस ने दोबारा मांगी ट्रांजिट रिमांड

शनिवार देर रात पुलिस को जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल सका. फिलहाल मणि मेराज को यूपी पुलिस ने पटना के गर्दनीबाग थाने में रखा है. पुलिस अब कोर्ट में दोबारा ट्रांजिट रिमांड की अपील करेगी. इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी. वंदना के लगाए गए आरोपों की तफ्तीश की जाएगी और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

