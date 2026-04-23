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हिजाबी गर्ल ने रास्ते में मिला लाखों रुपये से भरा बैग लौटाया, ईमानदारी देख पुलिस बोली- वाह!

Karnatka Hijabi Girl Returns Bag Full of Cash: कर्नाटक के बीजापुर की एक हिजाबी मुस्लिम छात्रा सलमा ने ईमानदारी की अद्भुत मिसाल पेश की है. सलमा जब स्कूल से लौट रही थीं, इसी दौरान उन्हें लाखों रुपये से भरा बैग मिला. इसके बाद वह बैग लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और बैग मालिक तक पहुंचाने की पुलिस से मांग की. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:15 AM IST

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हिजाबी गर्ल ने लौटाया पैसों से भरा बैग
हिजाबी गर्ल ने लौटाया पैसों से भरा बैग

Karnatka News: ईमानदारी किसी मजहब की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब इंसान अपने मजहब की सीख को अपने किरदार में उतार ले, तो वह समाज के लिए मिसाल बन जाता है. इस्लाम में अमानत को सही मालिक तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है, और कर्नाटक की एक मुस्लिम बच्ची ने इस सीख को सच करके दिखा दिया.

कर्नाटक के बीजापुर में एक हिजाब पहने मुस्लिम लड़की को सड़क पर एक बैग मिला, जिसमें लाखों रुपये रखे हुए थे. इतनी बड़ी रकम देखकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन इस बच्ची ने ऐसा नहीं किया.  उसने न सिर्फ अपने दिल पर काबू रखा, बल्कि सही रास्ता चुनते हुए वह बैग सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया. वहां उसने बैग को जमा कराते हुए कहा कि यह उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाए.

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हिजाबी बच्ची का नाम सलमा है. मीडिया को दिए गए उनके बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस की निगरानी जब बैग खोला गया तो उसमें तीन लाख रुपये थे. सलमा के मुताबिक, यह रकम जिसकी है, उसके पास सही सलामत पहुंचाना हमारा फर्ज है. नेटीजंस सोशल मीडिया पर सलमा के इस कदम की खूब तारीफ कर रहे हैं, और इसे इंसानियत, ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल करार दे रहे हैं.  

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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