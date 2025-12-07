ढाई साल के सैफ के गले में फंसी टॉफी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें

Bijnor News Today: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में इतवार (7 दिसंबर) को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया. यहां ढाई साल के मासूम बच्चे की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसके गले में टॉफी फंस गई थी. परिजन आनन फानन में बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में मातम छा गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, नहटौर थाना क्षेत्र के चक गोवर्धन गांव में रहने वाले शमशाद अहमद का छोटा बेटा सैफ घर में खेलते-खेलते टॉफी खा रहा था. तभी अचानक टॉफी उसके गले में अटक गई, जिसके चलते बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था. उसकी हालत कुछ ही पलों में खराब होने लगी और वह तड़पने लगा. यह देखकर परिवार घबरा गया और आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहटौर ले जाया गया.

हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में मौजूद मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष आर्य ने बताया कि बच्चा अस्पताल लाए जाने से पहले ही दम तोड़ चुका था. प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने आशंका जताई कि बच्चे का दम टॉफी सांस की नली में फंसने की वजह से घुट गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक बच्चे के पिता शमशाद अहमद गांव-गांव घूमकर दाल बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं. यह परिवार हाल ही में गोहावर गांव से चक गोवर्धन आकर बस गया था. ऐसे में अचानक आई इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. घर में मातम का माहौल है और माता-पिता का रो–रोकर बुरा हाल है. परिवार से लेकर रिश्तेदार तक इस दुख भरे हादसे से उबर नहीं पा रहे.

घटना के बाद डॉक्टरों ने दी ये सलाह

डॉक्टरों ने इस घटना के बाद अभिभावकों को जरूरी सावधानियों की सलाह दी है. उनका कहना है कि छोटे बच्चों को गोल या सख्त टॉफ़ी, च्यूइंग गम, मूंगफली, अंगूर और ड्राई फ्रूट जैसी चीजें अकेले नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनके गले में फंसने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि बच्चों को हमेशा बैठाकर ही खाना खिलाया जाए. अक्सर बच्चे खाते-खाते दौड़ने, कूदने या खेलते रहते हैं, जिससे गले में चीज फंसने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए खाना खिलाते समय उन पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है.

डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थ छोटे-छोटे टुकड़ों में देना चाहिए, जो आसानी से निगले जा सकें. खासकर फल और ड्राई फ्रूट जैसे पदार्थ बड़े आकार में देने से बचना चाहिए. अगर किसी बच्चे की सांस अचानक रुक जाए या वह खांसने लगे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं. डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी स्थिति में 'हीमलिक मैनूवर' जैसी प्राथमिक चिकित्सा तकनीक भी मददगार साबित हो सकती है, जिससे दम घुटने वाले बच्चे की जान बचाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: अजमेर दरगाह पर नेहरू से मोदी तक निभा रहे चादरपोशी की रिवायत, अब हिंदू सेना की लगी नजर