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बिजनौर में तरक्की की भेंट चढ़ गया बाबा सैयद का मजार; रातों-रात जिला प्रशासन ने लिया एक्शन!

Mazar Demolished in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में बिजनौर में मेरठ-पौड़ी हाईवे किनारे बनी सालों पुरानी मजार को प्रशासन ने तरक्की के नाम पर रोड़ा बनने के नाम गिरा दिया. जिला प्रशासन ने मजार को अवैध करार देते हुए देर रात भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मजार को हटा दिया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:33 PM IST

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बिजनौर में रातों रात प्रशासन ने मजार को हटाया
बिजनौर में रातों रात प्रशासन ने मजार को हटाया

Bijnor Mazar News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मदरसों, मजारों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई लगातार चर्चा में है. कई जगहों पर प्रशासन की सख्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर सियासी गलियारों में समुदाय विशेष को टार्गेट करने के आरोप लग रहे हैं. इसी बीच बिजनौर से एक और मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने नेशनल हाईवे किनारे बनी एक मजार को रातों-रात हटवा दिया. 

दरअसल, यह पूरा मामला बिजनौर जिले में मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे का है. जहां बैराज रोड पर पुलकित हॉस्पिटल के सामने मौजूद सालों पुरानी एक मजार को बुधवार (8 अप्रैल) रात प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया. बताया जा रहा है कि यह मजार कई सालों से यहां बनी हुई थी और सड़क चौड़ीकरण के दौरान रुकावट बन रही थी. इसके बाद प्रशासन ने रातों रात ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. 

जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीन के जरिए इस मजार को हटवाया. यह कार्रवाई देर रात की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला बिजनौर के मेरठ-पौड़ी हाईवे का है, जहां बैराज रोड पर पुलकित हॉस्पिटल के सामने यह मजार मौजूद थी. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अचानक बुलडोजर कार्रवाई पर हैरानी जताई है.  

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मिली जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाइवे ऑथारिटी ने पहले ही जिला प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण के लिए इस मजार को हटाने को लेकर एक चिट्ठी भेजी थी.  इसके बाद बुधवार को देर शाम एसडीएम रितु रानी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इसे हटाने का फैसला लिया गया. फैसले के बाद एसडीएम रितु रानी, सीओ संग्राम सिंह, तहसीलदार, कोतवाल राम प्रताप, मंडावर कोतवाल सुमित राठी सहित अन्य अधिकारी जेसीबी और पुलिस बल आनन फानन में मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी.

प्रशासन का कहना है कि बैराज रोड पर यह मजार सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी और इसके कोई वैध कागजात भी नहीं थे. बताया जा रहा है यह मजार बाबा सैय्यद जलालुद्दीन के नाम से जानी जाती है. कार्रवाई से पहले मजार के मुजावर बाबा कमर को बुलाकर प्रशासन ने जानकारी दी थी कि इसे हटाना जरूरी है. इसके बाद आनन फानन में प्रशासन बुलडोजर से मजार को हटा दिया. 

इसी के साथ प्रशासन ने ग्राम झकड़ी बांगर में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की. यहां कुछ बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिन्हें कब्जामुक्त कराया गया है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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