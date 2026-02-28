Advertisement
Bijnor: होली से पहले मस्जिदों पर चढ़ाया लिबास, अफसर बोले- जिसे रंगों से परहेज वो घर से न निकलें

Uttar Pradesh News: हिंदू समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार होली को देखते हुए सहारनपुर, संभल के बाद अब  बिजनौर में भी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है और मस्जिदों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है. इसके साथ ही एक पुलिस अफसर ने बयान दिया है कि जिसे रंगों से परहेज हो वो होली के दिन अपने घरों से बाहर न निकलें. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:53 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हर वर्ष होली के मौके पर मस्जिदों को ढक दिया जाता है, क्योंकि यह डर होता है कि कोई शरारती तत्व मस्जिद पर रंग/ गुलाल फेंक सकता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है. इसी कड़ी में होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और संभल के बाद अब बिजनौर में भी मस्जिदों को तिरपाल से ढँक दिया गया है. मस्जिदों पर रंग और गुलाल फेंकने वाले उपद्रवियों को रोकने के बजाए मस्जिदों को ढंकने को भी एक हद तक जायज़ मान लिया जा सकता है कि एहतियाती तौर पर पुलिस और प्रशासन ये कदम उठा रहा है. लेकिन इसी बीच पुलिस अफसर का एक बयान कि जिसे होली और रंगों से परहेज हो वो अपने घरों से न निकले, इसे लेकर लोग भड़क गए हैं. लोग इसे पुलिस अधिकारी का एक गैर- जिम्मेदाराना बयान बताकर इसकी आलोचना कर रहे हैं. 

दरअसल, दो दिन पहले गोंडा के करनैलगंज कोतवाली में पीस कमेटी की एक बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) राधेश्याम राय ने कहा था,  "जो लोग होली न खेलना चाहें, वे अपने घर से बाहर न निकलें, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है. यह नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन ईसाई या कौन सिख है. यह बस यह देखता है कि होली है, हमारा भाई है, हम इस पर रंग डालेंगे.” आलोचना इसलिए भी हो रही है कि पिछले साल इसी तरह का बयान संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी ने भी दिया था, जिसके बाद बवाल पैदा हो गया था. 

इधर बिजनौर में मस्जिदों को ढकने पर मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बिजनौर के होली जुलूस में धामपुर नगरवासियों ने बैंडबाजे की धुन और डीजे की थाप पर जमकर डांस किया था. एकादशी का जुलूस रामलीला मैदान से प्रारम्भ होकर सुदामा पार्क, मोहल्ला चौधरियान, रम्मू का चौराहा, सर्राफा मार्केट, सदर बाजार, डाकघर चौराहा, सिविल लाइन, शक्ति चौक से होते हुए रामलीला मैदान पर ख़त्म हुआ था. इसलिए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाली मस्जिदों को पॉलीथिन से ढक कर मस्जिदों के पास पुलिस तैनात कर दिया है. 

जिले के एसपी अभिषेक झा द्वारा आमजन से होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं कानून व्यवस्था के अनुरूप मनाने की अपील की गई और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए. बिजनौर पुलिस लगातार इलाकों मे जाकर पैदल गस्त, सघन चेकिंग अभियान चला रही है. पुलिस संवेदनशील स्थानों, शराब दुकानों, होटलों और बार, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर भी चेकिंग कर रही है. इतना ही नहीं एसपी ने होली के त्यौहार पर उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश जारी किये गए है. उपद्रवी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

