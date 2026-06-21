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Bijnor News Today: हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां मुसलमानों को निशाना बनाने और दक्षिणपंथी संगठनों के जरिये लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.
आरोपियों ने गोहत्या कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और एक मुस्लिम शख्स को फर्जी केस में फंसाजने की साजिश रची. जांच में पता चला कि गोहत्या का मामला एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था और इसका मकसद एक सियासी प्रतिद्वंद्वी को फंसाना बताया जा रहा है. पुलिस ने समय रहते आरोपियों की साजिश को नाकाम कर दिया, और बड़ी घटना को होने से रोक दिया.
पूरा मामला मामला बिजनौर जिले थाना नूरपुर का है. चांगीपुर गांव के प्रधान जगपाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हसन को फंसाने के लिए कथित तौर पर पूरी योजना तैयार की थी. आरोप है कि इसी साजिश के तहत गोहत्या की घटना को अंजाम दिया गया, ताकि उसके बाद माहौल को भड़काया जा सके और सियासी फायदा उठाया जा सके.
मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम प्रधान जगपाल ने इस काम को अंजाम देने के लिए फैजान, जुबैर और सलमान को गोहत्या करने के लिए शामिल किया. वहीं, ब्रह्मपाल एक बछड़ा लेकर आया, जिसे रामअवतार के खेत में काटा गया. इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही जगपाल ने कई स्थानीय हिंदू संगठनों को इकट्ठा कर लिया था, ताकि गोहत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सके. इससे यह संदेह और गहरा हुआ कि पूरी घटना पहले से तय की गई योजना का हिस्सा थी.
हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की तो दंग रह गई. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान जगपाल, उसके भाई किरणपाल लाला, रामअवतार, ब्रह्मपाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है.