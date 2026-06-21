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बिजनौर: हसन को फंसाने के लिए रची गोहत्या की साजिश, ग्राम प्रधान जगपाल, किरणपाल समेत 5 गिरफ्तार

Bijnor Cow Slaughter Case: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गोहत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ग्राम प्रधान ने सियासी फायदा हासिल करने के लिए गोहत्या करवा दी. पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान जगपाल समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:45 PM IST
बिजनौर: हसन को फंसाने के लिए रची गोहत्या की साजिश, ग्राम प्रधान जगपाल, किरणपाल समेत 5 गिरफ्तार
Image Credit: बिजनौर पुलिस ने खोली गोहत्या की पोल

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