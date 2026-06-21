मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम प्रधान जगपाल ने इस काम को अंजाम देने के लिए फैजान, जुबैर और सलमान को गोहत्या करने के लिए शामिल किया. वहीं, ब्रह्मपाल एक बछड़ा लेकर आया, जिसे रामअवतार के खेत में काटा गया. इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही जगपाल ने कई स्थानीय हिंदू संगठनों को इकट्ठा कर लिया था, ताकि गोहत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सके. इससे यह संदेह और गहरा हुआ कि पूरी घटना पहले से तय की गई योजना का हिस्सा थी.