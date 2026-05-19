बिजनौर के वसीम पर हिंदू दोस्त का धर्मांतरण कराने का इलज़ाम; आरोपी की मां ने खोली पोल!

Jammu Kashmir Religious Conversion Case: यूपी के बिजनौर जिले के एक लड़के को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कथित धर्मांतरण कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोप है कि हिंदू समुदाय के एक लड़क सैलून में नौकरी का लालच देकर कुपवाड़ा ले जाया गया, और इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया गया.

इस मामले में संज्ञान लेते हुए कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज किया है, और औपचारिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब इस मामले में नाबालिग लड़के के आने और धर्मांतरण करने से जुड़े हालात की जांच कर रही है. नाबालिग हिंदू लड़के के धर्मांतरण के मामले में ही मुस्लिम समुदाय के एक नौजवान पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं. जिसकी पहचान वसीम के रूप में हुई है.

वहीं, अब धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराये जा रहे वसीम की मां मोहम्मदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. मोहम्मदी ने बताया कि "मेरा बेटे (वसीम) को जबरन अवैध ढंग से फंसाया या है." जब उनसे पूछा गया कि विशाल के घर वालों का आरोप है कि उसका धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया गया. इस पर मोहम्मदी ने कहा, "यह सब गलत है, मेरे बेटा बेकसूर है."

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#WATCH | Bijnor, UP | Mohammadi, mother of the accused Waseem, says, "... All this is wrong. My child would never do something like this... I am in constant touch with Waseem... These are false accusations against my child... Vishal wasn't with my son for the last 2.5 years..." pic.twitter.com/GxN0zvBsHx — ANI (@ANI) May 19, 2026

आरोपी वसीम की मां ने बताया कि वसीम से उनकी हर रोज बात होती है. पुलिस उसे बेकसूर होने के बावजूद पकड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह उसकी मां (विशाल की मां) ने कराया है. उन्होंने बताया कि विशाल ढाई साल पहले वसीम के पास रहता था. चौंकाने वाली बात है कि मोहम्मदी ने बताया कि विशाल दूसरी जगह पर मुसलमान बना है, मेरा बेटा उसके पास बहुत दूर रहता था.

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मोहम्मदी के मुताबिक, जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, वसीम घर आया ही नहीं है. वर्तमान में वह विशाल से काफी दूर रहता है. उन्होंने बताया कि पुलिस वाले जांच करने गए हैं, और खुद ही आकर बता देंगे. मेरे बेटे पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं.

बता दें, कुपवाड़ा में कथित धर्मांतरण मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि बिजनौर के एक नाबालिग हिंदू लड़के को सैलून में नौकरी दिलाने का लालच देकर कुपवाड़ा ले जाया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया.

लड़के के पिता कृष्ण कुमार ने उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोतवाली नगर थाना पुलिस ने वसीम नाम के नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस के मुताबिक, वसीम कुपवाड़ा में सैलून चलाता है और मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है.

परिवार का दावा है कि उन्हें एक अनजान नंबर से लड़के का संदेश मिला, जिसमें उसने इस्लाम अपनाने की बात कही. इसके बाद परिवार को धमकी भरा संदेश भी मिला. मामला तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में नाबालिग लड़का मस्जिद के अंदर धर्म परिवर्तन की रस्म निभाते और अपना नाम "हमजा" रखते हुए दिखाई दे रहा है.

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