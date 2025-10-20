Bijnor: भाई ज़ाहिद के पास आया फोन, ससुराल पहुंचा तो पेड़ लटकी मिली लाश

Bijnor News: बिजनौर ज़िले के शेरकोट थाना इलाके के वाजिदपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला के ससुराल वालों पर आरोप

महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि महिला को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, और इसी उत्पीड़न के चलते उसकी हत्या कर दी गई. आरोप है कि हत्या के बाद शव को गांव के ही एक बाग में पेड़ से लटका दिया गया ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे.

पुलिस कर रही है पूछताछ

घटना की सूचना मिलने पर शेरकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों को हिरासत में लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला के भाई ने क्या कहा?

मृतका के भाई जाहिद का कहना है कि उसके बहन से ससुराल वाले बार-बार दहेज की मांग करते थे. इन्होंने उसे जान से मारा है. जाहिद ने आगे बताया कि देर रात ससुराल वालों का फोन आया था कि उसकी बहन कहीं चली गई है. इसके बाद बहन का फोन मेरे पास आया. जब मैं वहां गया तो उन्हें वह मार कर पेड़ पर लटका चुके थे.