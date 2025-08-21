Owaisi किन तीन बिलों का कर रहे हैं विरोध; अपोजीशन को मिटाने की हो रही कोशिश?

Owaisi News: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में तीन बिलों का विरोध किया है. उनका मानना है कि ये बिल अपोजीशन पार्टियों को खत्म करने के लिए लाए गए हैं. पूरी खबर पढ़ें.
Owaisi News: एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश किए गए तीन नए बिलों का कड़ा विरोध किया है. बुधवार को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025, केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) बिल 2025 और संविधान (130वां संशोधन) बिल 2025 पेश किए. इन बिलों में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत या जेल में रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी.
ओवैसी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे कार्यपालिका (एजेंसियों) को असीमित शक्तियां मिल जाएंगी. उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से अफसर ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाएंगे. यह जनप्रतिनिधियों को जनता के बजाय अधिकारियों की दया पर छोड़ देगा,"
उन्होंने जोर देकर कहा कि संसदीय लोकतंत्र में मंत्री को हटाने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये होता है. लेकिन नए प्रावधान से चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे अफसरों के रहमोकरम पर आ जाएंगे.
ओवैसी ने यह भी कहा कि बिल में सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि हिरासत (डिटेंशन) की स्थिति में भी मंत्री की सदस्यता खत्म हो सकती है, जबकि डिटेंशन में किसी अपराध का सबूत जरूरी नहीं होता. यह कदम जनता की जवाबदेही छीनकर एजेंसियों को दे देता है.
संविधान के अनुच्छेद 74(1) का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि इसमें मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सलाह देती है. लेकिन नए संशोधन इस संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यह देश को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश है. यह वैसा ही है जैसे 1933 में जर्मनी में गेस्टापो का गठन हुआ था.
ओवैसी ने केंद्र पर विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (देशद्रोह) का इस्तेमाल पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ किया गया, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा. ओवैसी ने कहा-"ये बिल लोकतंत्र खत्म करने और गेस्टापो जैसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश हैं.: