बिरनपुर: रहीम और ईदुल को नहीं मिला इंसाफ; हत्या केस के सभी 17 आरोपी बरी

Chhattisgarh Muslim Father Son Murder Case: बिरनपुर हिंसा मामले में बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय ने पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सभी लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. बताया जा रहा है कि स्वतंत्र गवाहों के मुकरने से आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ दिया. हालांकि, हिंसा से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई जारी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:00 AM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Biranpur Case: छत्तीसगढ़ के चर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में करीब तीन साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए सभी 17 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले ने मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बेमेतरा जिला न्यायालय ने इस केस में अभियोजन पक्ष के जरिये पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई की. सरकार की ओर से 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे, लेकिन स्वतंत्र गवाहों में से किसी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया. इसी आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया.

यह मामला अप्रैल 2023 में हुए बिरनपुर हिंसा से जुड़ा है. 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 23 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी. शुरुआती विवाद बच्चों के बीच हुई मारपीट से शुरू हुआ था, जिसने बाद में गंभीर रूप ले लिया और आसपास के कई गांवों में तनाव फैल गया. हिंसा के दौरान कई घरों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थीं.

भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद राज्यभर में तनाव बढ़ गया था और हिंदू संगठनों के जरिये छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था. इस दौरान आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो गया था. इसी घटनाक्रम के बाद 11 अप्रैल को शक्तिघाट क्षेत्र के कोरवाय गांव के एक खेत में बकरी चराने वाले पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद (55) और ईदुल मोहम्मद (35) के शव बरामद हुए थे. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 17 लोगों को आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार किया था.

साजा थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. जांच और सुनवाई के दौरान अदालत में कई साक्ष्य और गवाह पेश किए गए, लेकिन स्वतंत्र गवाहों के समर्थन न मिलने की वजह से अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

वहीं, भुवनेश्वर साहू की हत्या से जुड़े मामले में अलग से कार्रवाई जारी है. इस केस में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसकी सुनवाई रायपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही है, जहां सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं. बिरनपुर हिंसा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी और गांव में कर्फ्यू भी लगाया गया था. घटना के बाद इलाके में लंबे समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा था.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

chhattisgarh newsBiranpur Murder Casemuslim news

