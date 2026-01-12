Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजों के सियासी पारा हाई है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपनी सियासी साख बचाने के लिए अपने धुर विरोधियों से गठजोड़ करने में जुटी हुई है, तो वहीं, प्रदेश के सियासत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सियासी पांव जमाने में जुटी हुई है. हालिया दिनों बीजेपी और AIMIM के गठबंधन की खबरों ने खूब तूल पकड़ा था.

वहीं, अब अकोला के अकोट में मनोनीत नगर पार्षदों के चयन को लेकर जद्दोजहद जारी है. यहां पर BJP और AIMIM के बीच गठजोड़ एक नए रूप में फिर सामने आया है. अकोट नगर परिषद में मनोनीत (को-ऑप्टेड) सदस्यों के चयन के दौरान दोनों दलों के बीच फिर से तालमेल दिखाई दिया. बीते दिनों दोनों दलों के गठबंधन को लेकर देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.

BJP-AIMIM गठबंधन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे 'अशोभनीय गठबंधन' बताते हुए खत्म करने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद, अकोट नगर परिषद में मनोनीत सदस्यों के चयन के वक्त दोनों दल एक दूसरे के साथ नजर आये. इस 'दूसरे अध्याय' में सभी पांचों AIMIM पार्षदों ने बीजेपी नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष रामचंद्र बरेठिया के बेटे जितेश बरेठिया का समर्थन किया. जितेश बरेठिया को मनोनीत पार्षद बनाए जाने के लिए AIMIM पार्षदों ने एकजुट होकर वोट दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

AIMIM के पांच पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन

बीजेपी के जितेश बरेठिया का समर्थन करने वाले AIMIM के पांच पार्षद अफरीन अंजुम शरीफुद्दीन (ग्रुप लीडर), दिलशादबी रज्जाक खां, रेशमा परवीन मोहम्मद अजीम, डॉ. यूसुफ खान हादिक खान और हन्नान शाह सुल्तान शाह है. शुरुआत में AIMIM ने अपने ही उम्मीदवार ताज राणा को नाजद किया था, लेकिन तकनीकी वजहों से उनका अप्लीकेशन खारिज हो गया. आरोप है कि आवेदन तय समय के बाद जमा किया गया था. इसके बाद AIMIM के कोटे से सिर्फ जितेश बरेठिया ही उम्मीदवार बचे. इस तरह AIMIM के आधिकारिक समर्थन से जितेश बरेठिया को मनोनीत पार्षद बना दिया गया. जितेश बरेठिया एक प्रमुख स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे हैं.

अकोट में जीत के लिए BJP-AIMIM का गठबंधन

इससे पहले पहले बीजेपी और AIMIM ने 35 सदस्यीय नगर परिषद में बहुमत पाने के लिए 'अकोट विकास मंच' बनाया था, लेकिन भारी विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत इस गठबंधन को खत्म करने का आदेश दिया और कहा कि कांग्रेस या AIMIM के साथ गठजोड़ किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी ने स्थानीय विधायक प्रकाश भरसकले और शहर अध्यक्ष हरीश तावरी को बिना केंद्रीय मंजूरी के AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था. विरोध बढ़ने के बाद AIMIM के पांचों पार्षदों ने आधिकारिक तौर पर अकोट विकास मंच से अलग होकर एक स्वतंत्र गुट बना लिया.

कांग्रेस और शिवसेना (UBT) लगाया अंदरखाने गठबंधन का आरोप

कांग्रेस ने इस गठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और AIMIM एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. कांग्रेस का कहना है कि यह 'परोक्ष गठबंधन' इस बात का सबूत है कि दोनों दलों के बीच अंदरखाने सांठगांठ है, चाहे भले ही बड़े नेता सार्वजनिक रूप से इनकार करें.

शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने भी अकोट नगर परिषद में इस गठबंधन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और उसके हिंदुत्व पर सवाल उठाए. वहीं, AIMIM के खारिज किए गए उम्मीदवार ताज राणा ने संकेत दिया है कि वह अपने आवेदन को खारिज किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

हालांकि, भारी विरोध और विवादों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अब तक विधायक प्रकाश भरसकले के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिससे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में BJP-AIMIM के 'अकोट पैटर्न' को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

यह भी पढ़ें: मियां-बीवी राजी तो अब बजरंगी भाई रोक देंगे शादी; हिन्दू-मुस्लिम निकाह के वलीमे में बवाल!