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Zee SalaamIndian Muslimचुनाव जीतने पर 24 घंटे में मियां मुसलमानों को असम से बाहर करने वाला कानून बनाएंगे सरमा!

चुनाव जीतने पर 24 घंटे में 'मियां मुसलमानों' को असम से बाहर करने वाला कानून बनाएंगे सरमा!

Himanta Biswa Sarma Controversial Remarks: असम BJP के चुनावी घोषणापत्र के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया.  बीजेपी के 31 वादों वाले इस संकल्प पत्र में रोजगार, तरक्की और अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई की बात कही गई, जिस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:30 PM IST

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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)

Assam BJP Election Manifesto: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर आपत्तिजनक और विवादित बयान देते रहे हैं. बीते दिनों हिमंता बिस्वा सरमा ने "मियां मुसलमानों" को कम किराया देने और उन्हें परेशान करने के लिए उकसाते नजर आए. इसके बाद असम बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक हिंसक वीडियो शेयर की, जिसमें सरमा एक राइफल से मुसलमानों पर निशाना लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. वहीं, असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है. 

बीजेपी के असम विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र पर विपक्ष ने करारा हमला बोला है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (31 मार्च) को इसे पेश किया. इस "संकल्प पत्र" में कुल 31 बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की रक्षा को तरजीह के रुप में शामिल किया गया है. साथ ही राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्ट का बड़ा ऐलान किया गया है.

घोषणापत्र में बांग्ला भाषी "मियां मुसलमानों" के जरिये कथित तौर पर कब्जाई गई जमीन को वापस लेने, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने, राज्य के समग्र विकास और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है. इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो तीन महीने के भीतर राज्य में UCC लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि इसे इस तरह लागू किया जाएगा कि आदिवासी और अन्य जातीय समुदायों के अधिकार प्रभावित न हों.

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यहां भी हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सांप्रदायिक बयानबाजी से बाज नहीं आए. सरमा ने "लव जिहाद" और "लैंड जिहाद" जैसे मुद्दों पर सख्त कानून लाने की बात भी कही. साथ ही उन्होंने जिला आयुक्तों को "अवैध प्रवासी निष्कासन अधिनियम, 1950" के तहत अधिकार देने का ऐलान किया, जिससे वे 24 घंटे के भीतर विदेशियों को राज्य से बाहर कर सकेंगे.

समुदाय विशेष को टार्गेट करते हुए अवैध कब्जों का आरोप लगाते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार जंगलों और जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेदखल कर एक-एक इंच जमीन वापस ली जाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि घुसपैठ की समस्या का कोई तय समय नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.

सरमा ने कहा कि जब तक भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं, तब तक यह चुनौती बनी रहेगी और इससे लगातार लड़ना होगा. उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच सालों में उनकी सरकार ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई है और अब घुसपैठियों का प्रभाव कम हुआ है. घोषणापत्र में नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है. साथ ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की भी बात कही गई है. महिला सशक्तिकरण के तहत "ओरुनोदोई" योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है.

इसके अलावा राज्य के विकास के लिए एक्सप्रेसवे और "वंदे भारत ट्रेन" जैसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की योजना शामिल है. शिक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है. वहीं, असम को बाढ़ की परेशानी से पूरी तरह मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी संकल्प पत्र में शामिल है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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