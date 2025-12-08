ओवैसी पर क्यों मेहरबान हो रहे BJP नेता बृजभूषण सिंह; पहले देते थे गाली अब हिन्दुओं से जोड़ रहे हैं रिश्ता!

Uttar Pradesh News Today: कैसरगंज के भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस बार उन्होंने 'वंदे मातरम', मुस्लिम समुदाय और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया. बृजभूषण शरण सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दावा किया कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे. यह पहली बार नहीं है, जब बृजभूषण सिंह का ओवैसी पर प्यार लुटाया है.

दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह सोमवार (8 दिसंबर) को हेलीकॉप्टर से गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस और विपक्षी नेताओं के बयानों पर बृजभूषण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर भारत में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा तो क्या अफगानिस्तान या पाकिस्तान में गाया जाएगा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारा कोई गीत नहीं गाया जाता, इसलिए भारत में वंदे मातरम पर सवाल उठाना गलत है.

'स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की थी बड़ी संख्या'

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिये वंदे मातरम पर की गई आपत्तियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 75 साल बाद भी नहीं सुधर रही है. उनके मुताबिक कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जिनकी वजह से पार्टी की यह हालत हुई है. बृजभूषण सिंह ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का आधार रहा है और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल थे.

बृजभूषण सिंह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध बड़े मुस्लिम समाज की राय नहीं है बल्कि चंद लोगों की आवाज को पूरे समुदाय की आवाज बताना गलत है। उन्होंने दावा किया कि भारत में बचे 80% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू हैं, जिनके दिल में आज भी वंदे मातरम की इज्जत है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कोई सर्वे है जो यह साबित करता है कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं?

कल्कि धाम पर बृजभूषण सिंह ने क्या कहा?

बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह बार-बार देश को उन्हीं विवादित मुद्दों पर ले जाती है जिनसे उसका नुकसान हुआ है. साथ ही बंगाल की सियासत पर भी तंज कसते हुए कहा कि वहां कांग्रेस से आगे बढ़कर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो विवाद बढ़ाते हैं.

कल्कि धाम पर पूछे गए सवाल के दौरान बृजभूषण ने कहा कि बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसे प्रमोद कृष्णन देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे राम जन्मभूमि और मथुरा धाम भगवान के अवतार से जुड़े, वैसे ही कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होने के विश्वास पर यह धाम बनाया जा रहा है.

'असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज थे ब्राम्हण'

जब पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह से पूछा गया कि उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सनातनी क्यों कहा? इस पर बृजभूषण ने चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के आज के बयान आज के हिसाब से हैं, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे. पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या आप उन्हें अपने में शामिल करेंगे? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "हो गया."

असदुद्दीन ओवैसी पर बृजभूषण लुटाते रहे हैं प्यार

बता दें, बीजेपी नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर रुख लगातार बदलता रहा है. अलग-अलग समय और सियासी हालात के मुताबिक उनके बयान चर्चा में रहे हैं. जून 2018 में बृजभूषण शरण सिंह ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी को देश के लिए खतरा बताया था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आतंकवादियों को पैदा करती है और असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस की तरह खतरा हैं.

फरवरी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गोंडा की एक जनसभा में बृजभूषण का रुख अचानक बदल गया. उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अपना पुराना मित्र बताया और कहा कि वह पुराने क्षत्रिय और भगवान राम के वंशज हैं. उस समय मुस्लिम वोटों को लेकर ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच प्रतिस्पर्धा का मुद्दा गर्म था.

नवंबर 2022 में भी बृजभूषण ने गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे. उन्होंने कहा कि उनके बाबा के पिता का नाम तुलसीदास था और तीसरी-चौथी पीढ़ी में तुलसी रामदास नाम था. बाद में रुड़की में उन्होंने दोहराया कि ओवैसी के पूर्वज गोड़से गोत्र के ब्राह्मण थे और धर्म परिवर्तन टीपू सुल्तान के समय में हुआ.

नवंबर 2025 में बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि ओवैसी खानदानी नेता हैं और सीधी बात करते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी बयान दिया कि उनका 'गुनाह' सिर्फ इतना है कि वह मुसलमान हैं. वहीं, अब वंदे मातरम विवाद के दौरान उन्होंने फिर दोहराया कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू ब्राह्मण ही थे.

