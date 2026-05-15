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Zee SalaamIndian Muslimग्वालपाड़ा: तम्बू में सिमटी ज़िन्दगी; हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं बना बुलडोज़र एक्शन के शिकार बेघर लोगों का घर

ग्वालपाड़ा: तम्बू में सिमटी ज़िन्दगी; हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं बना बुलडोज़र एक्शन के शिकार बेघर लोगों का घर

Assam HC on Goalpara Bulldozer Action Affected: असम के ग्वालपाड़ा जिले में पिछले साल हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे, जो अब भी फटे तंबुओं में रहने को मजबूर हैं. हालांकि, गुवाहाटी हाईकोर्ट के पुनर्वास आदेश के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे बारिश और डर के बीच लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 15, 2026, 08:09 AM IST

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बारिश और मौसम से बेहाल ग्वालपाड़ा के बुलडोजर एक्शन के शिकार परिवार
बारिश और मौसम से बेहाल ग्वालपाड़ा के बुलडोजर एक्शन के शिकार परिवार

Assam News Today in Hindi: बारिश की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं, नीचे फटे तंबुओं में जिंदगी किसी तरह गुजर रही है. बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, परिवार डर में जी रहे हैं और हर दिन यही चिंता सताती है कि कहीं फिर बुलडोजर न आ जाए. असम के ग्वालपाड़ा जिले के हासिला बिल इलाके में बीते साल हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से कई परिवार आज भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं.

दरअसल, पिछले साल असम सरकार ने ग्वालपाड़ा जिले के हासिला बिल में बुलडोजर अभियान चलाया था. इस कार्रवाई के बाद वहां रहने वाले लोगों के आशियाने उजड़ गए और बड़ी संख्या में परिवार हो गए. मौसम और प्राकृति की मार से बचने के लिए लोग उसी जगह जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे हैं. इस बुलडोजर कार्रवाई के प्रभावितों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं.

हालात इतने खराब हैं कि अब बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. कई तंबू फट चुके हैं, जिससे परिवारों को भीगते हुए रातें काटनी पड़ रही हैं. महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है. मौसम की मार और प्रशासन की उपेक्षा के बीच लोगों को अदालत और कानून पर पूरा भरोसा है, उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी बात जरुर सुनेगी और उनके रहने का इंतजाम करेगी.

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यह भी पढ़ें: ग्वालपाड़ा में 700 मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर; असम सरकार ने बारिश में कर दिया बेघर

 

इस बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी प्रभावितों को लेकर अहम आदेश दिया था. इसके तहत सभी प्रभावित परिवारों के रहने की फिर से इंतजाम किया जाए. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शासन और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. नतीजतन अब भी लोग परेशान हैं, अब तक उन्हें रहने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं मिली है. इसी उम्मीद में प्रभावित परिवार आज भी गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर आस लगाए बैठे हैं.

इलाके में डर का माहौल भी लगातार बना हुआ है. लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में फिर से बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. इसी डर की वजह से कई परिवार मानसिक तनाव में जी रहे हैं. सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है. खुले आसमान और अस्थायी तंबुओं में रहने की वजह से उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. कई बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और परिवारों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है.

बता दें, पिछले साल बीजेपी की अगुवाई वाली हिंता बिस्वा सरमा सरकार ने ग्वालपाड़ा जिले के हसीला बील इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की थी. यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है. बताया जा रहा है कि उस समय यहां पर 700 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के घर थे. बीते साल जून 2025 में सरकार ने कई बुलडोजरों की मदद से 16 हजार बीघे जमीन में फैले खेत, खलिहान और घरों को तहस नहस कर दिया. प्रभावित परिवार यहां पर सालों से रह रहे थे.

(इनपुट-असम से शरीफुद्दीन)

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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