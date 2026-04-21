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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, धामी सरकार का फरमान- राज्य का सिलेबस अपनाना अनिवार्य, वरना...

Dhami Govt Abolishes Uttarakhand Madrasa Board: उत्तराखंड में धामी सरकार पर लगातार मुस्लिम विरोधी नीती बनाने के आरोप लगते रहे हैं. वहीं, मदरसा बोर्ड के औपचारिक रूप से खत्म कर जुलाई 2026 से नया बोर्ड प्रभावी होने के ऐलान के बाद अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है. हैरान करने वाली बात यह कि सरकार ने नवगठित उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी में आठ लोगों में से महज दो मुस्लिम सदस्यों को जगह दी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:36 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसलों को लेकर अक्सर मुस्लिम या अल्पसंख्यक विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं. इसकी वजह है कि बीते कुछ दिनों धामी सरकार ने कई ऐसे नियम और कानून बनाएं हैं, जो सीधे-सीधें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं. इसी तरह का एक फौसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. 

धामी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली है. इसका सीधा असर मदरसों पर पड़ेगा, या कहें कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की योजना है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली धामी सरकार का कहना है कि अब पुरानी व्यवस्था की जगह एक नई दिशा तय की जाएगी, लेकिन इस कदम को लेकर सवाल भी कम नहीं उठ रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि राज्य का मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा. इसके साथ ही सभी मदरसों को जुलाई 2026 से उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस अपनाना अनिवार्य होगा. जो संस्थान ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें बंद करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री धामी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इसका मकसद सभी बच्चों को एक समान और आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे मुख्यधारा में आगे बढ़ सकें. 

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बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बाद धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने की नींव रखनी शुरू कर दी थी. बीते साल अक्टूबर 2025 में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी थी. इसके बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया. ये सभी नियम 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां मदरसा बोर्ड को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है.

मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बनाया गया है. यही संस्था आगे चलकर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी मामलों की देखरेख करेगी. इसमें मान्यता देना, सिलेबस तय करना और प्रशासनिक काम शामिल होंगे. सभी संस्थानों को अब राज्य शिक्षा बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा. इस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में से रिटायर्ड प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को जिम्मेदारी दी गई है.

हैराने करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के आठ सदस्यों में से महज दो ही सदस्य मुस्लिम समुदाय से हैं. इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि जुलाई 2026 से सभी माइनॉरिटी स्कूल्स नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर और न्यू एजुकेश पॉलिसी के मुताबिक पढ़ाई कराएंगे. इससे बच्चों को विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों की बेहतर जानकारी मिलेगी और वे आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे.

इस फैसले को कुछ धार्मिक नेताओं का समर्थन भी मिला है. उनका मानना है कि इससे बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की जानकारी मिलेगी और वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे. वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि सुधार की जरूरत थी, लेकिन बोर्ड को खत्म करना सही कदम नहीं है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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