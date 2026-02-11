Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimमुस्लिम विरोधी वीडियो के मामले में बैकफुट पर BJP, अपने सोशल मीडिया को-कन्वीनर पर की ये बड़ी कार्रवाई

मुस्लिम विरोधी वीडियो के मामले में बैकफुट पर BJP, अपने सोशल मीडिया को-कन्वीनर पर की ये बड़ी कार्रवाई

Assam News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के असम राज्य के आधिकारिक सोशल-मीडिया को-कन्वीनर रॉन विकास गौरव को निकाल दिया है. पिछले दिनों BJP के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो अपलोड की गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:03 PM IST

Assam News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के असम राज्य के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुस्लिम विरोधी वीडियो अपलोड किया गया था. इस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर गोली चलते हुए दिखाया गया. इस वीडियो के बाद विपक्षी दलों ने विरोध व्यक्त किया और CM हिमंत बिस्वा के खिलाफ FIR दर्ज कराई. विवाद बढ़ता देख BJP ने इस मामले में एक्शन लिया है और BJP के असम राज्य के अपने आधिकारिक सोशल-मीडिया को-कन्वीनर रॉन विकास गौरव को निकाल दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BJP नेताओं का मानना है कि रॉन विकास गौरव BJP के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी विवादित वीडियो अपलोड करने का जिम्मेदार है, इसीलिए यह एक्शन लिया गया है. वहीं, CM हिमंत बिस्वा ने इस मामले पर कई मीडिया चैनलों से बातचीत की और कहा कि उन्होंने इस विवादित वीडियो को पोस्ट नहीं किया है और न ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है. 

इस मामले में CPI और CPI(M) के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और CM हिमंत बिस्वा के खिलाफ याचिका दायर करके सुनवाई की मांग की. वहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता और MLA सिबामोनी बोरा और दिगंत बर्मन ने असम के  दिसपुर पुलिस स्टेशन में CM हिमंत बिस्वा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि संबंधित वीडियो सांप्रदायिक और भड़काऊ है, इस वीडियो से सामाजिक सद्भावना बिगड़ सकता था. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में CM हिमंत बिस्वा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ऑल इंडिया मजिलस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विवादित वीडियो के मामले में CM हिमंत बिस्वा के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज कराई. उन्होंने कमिश्नर को लिखित शिकायत दी और इस मामले में CM हिमंत बिस्वा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsAssam newsBJP Action on Ron Vikas Gauravminority newsToday News

