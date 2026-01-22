KGMU मेडिकल कॉलेज कैम्पस के मजारों और मस्जिदों पर कार्रवाई की मांग, CM योगी से मामले में दखल की मांग

Advertisement
KGMU Mazar Controversy: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में स्थित मजारों और मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने की मांग की गई है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर KGMU में अवैध मस्जिद, मदरसों के जरिए लव जिहाद, सुरक्षा व्यवस्था, धर्मांतरण, और अवैध कब्जे करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:48 PM IST

KGMU Mazar Controversy: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में बने कथित अवैध मजारों और मस्जिदों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस संबंध में प्रदेश मंत्री और भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

पत्र में कहा गया है कि KGMU की सरकारी भूमि पर बने कथित अवैध मजार और मस्जिदें न केवल संस्थान की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बाधा बन रही हैं, बल्कि इसके सेक्युलर चरित्र को भी प्रभावित कर रही हैं. मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक KGMU उत्तर प्रदेश का प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान है, जहां लाखों मरीज, छात्र और चिकित्सक प्रतिदिन आते हैं. अप्रैल 2025 में हुई बुलडोजर कार्रवाई में लगभग 25,000 वर्ग फुट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई मुख्य मजार और मस्जिदें अब भी परिसर में मौजूद हैं.

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में स्थित मस्जिद और मजरों को लेकर आरोप है कि यहां बिना अनुमति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके मजार और मस्जिदें बनाई गई हैं,  जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बाधा उत्पन हो सकती है. भाजपा नेता अभिजात मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री योगी को लिखे इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि इन मजारों/मस्जिदों से जुड़े मौलाना मार्गदर्शन देते हैं, जिससे धर्मांतरण और कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है. साथ ही KGMU में सामने आए कथित ‘लव जिहाद’ और कट्टरता से जुड़े मामलों का भी  इस पत्र में जिक्र किया गया है. इस पत्र में (डॉ. समीउद्दीन नायक प्रकरण सहित) की जांच में PFI/इस्लामिक गिरोहों से जुड़े लिंक पाए जाने का दावा.

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में प्रशासनिक भवन, दंत विज्ञान संकाय के बगल में "शाहमीना मजार", प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के गेट के पास दूसरी मजार, नेत्र विभाग के पीछे तीसरी मजार, ट्रॉमा सेंटर गेट नंबर 2 के पास चौथी मजार, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की OPD के बगल में पांचवी मजार, आरएलसी बिल्डिंग और ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग के बीच छठी मजार है. इसके अलावा भी अन्य मजार होने की बात कही गई है. 

पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि KGMU प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देकर शेष सभी अवैध संरचनाओं को तत्काल हटाया जाए. साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर कट्टर गतिविधियों, लव जिहाद और भूमि माफिया की भूमिका की जांच कराई जाए.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsbjp leader abhijat mishra on kgmuminority newsToday News

