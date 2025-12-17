Advertisement
बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने नीतीश कुमार और संजय निषाद को लगाई लताड़, कहा- जल्द से जल्द...

Aparna Yadav on Nitish Kumar Hijab Row and Sanjay Nishad Remarks: बिहार सीएम नीतीश कुमार के वायरल वीडियो और उस पर संजय निषाद के बयान ने महिलाओं की गरिमा और सार्वजनिक मर्यादा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. नीतीश कुमार और संजय निषाद का अब उनके घटक दलों के नेताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है.  

 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:25 PM IST

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला की गरिमा से खिलवाड़ कर कड़ाके की ठंडक में भी सियासी पारा हाई कर दिया है. नीतीश कुमार की इस हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित और आपत्तिजनक हरकत की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में नीतीश कुमार एक पीड़िता का बुर्का खींचते हुए नजर आ रहे हैं. 

वीडियो सामने आने के बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया है. इसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान ने विवाद की आग में घी डालने का काम किया. संजय निषाद ने वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा, "नकाब छू दिया तो इतना हो गया है, कहीं और छूते तब क्या हो जाता?" संजय निषाद के इस बयान के बाद सियासी और सामाजिक स्तर पर भारी नाराजगी और विरोध देखने को मिल रहा है. कई लोगों ने इस टिप्पणी को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया है.

पूरा मामला अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है. राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मुद्दे पर कड़ा ऐतराज जताया है. बाराबंकी जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि किसी भी महिला की गरिमा से खिलवाड़ करने या उसके धर्म और जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के जरिया की गई यह हरकत और संजय निषाद का बयान, दोनों ही निंदनीय हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके बयान समाज पर गहरा असर डालते हैं.

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मांग की कि नीतीश कुमार और संजय निषाद दोनों को तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बुरे फंसे '10 रुपये के बिस्कुट' वाले शादाब जकाती; जारी हुआ फतवा, पुलिस में भी शिकायत

