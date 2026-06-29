/उर्दू पढ़ाने पर प्रिंसिपल की पिटाई, बवाल बढ़ने पर BJP नेता गिरफ्तार

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Hyderabad News: उर्दू भाषा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ और इस भाषा को हिंदुस्ता, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दुनिया के कोने-कोने में बोली जाती है. खासकर के इन तीन देशों में उर्दू बोलने वाले लोग पाए जाते हैं. उर्दू हिंदुस्तान में जन्मा, फला-फूला, लेकिन अब इस भाषा से सबसे ज्यादा नफरत हिंदुस्तान में देखने को मिलती है. इस का एक उदाहरण बीते दिनों देखने को मिला. शनिवार (27 जून) को तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आरमूर स्थित भारत चंद्र स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता ने एक स्कूल के प्रिंसिपल आमेर खान की इसलिए पिटाई और गाली-गलौज की, क्योंकि उस स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है. हालांकि उर्दू भाषा को भारत के संविधान के आठवीं अनुसूची में जगह दी गई है और कई राज्यों में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है.
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल में पुलिसवाले मौजूद हैं और पुलिस की मौजूदगी में BJP नेता स्कूल के प्रिंसिपल को थप्पड़ मारता है और गाली-गलौज करता है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की और सोमवार (29 जून) के दिन अरमूर शहर में बंद का आह्वान किया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी BJP नेता मंडुला बालू को गिरफ्तार कर लिया. इसकी गिरफ्तारी अंकाबूर के एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया, जो कथित तौर पर अरमूर के विधायक पैडी राकेश रेड्डी का है. आरोपी मंडुला बालू टाउन प्रेसिडेंट है.
स्कूल में नमाज और उर्दू पढ़ाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन, BJP विधायक गिरफ्तार
वहीं, पुलिस ने अरमूर के विधायक पैडी राकेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विधायक राकेश पैडी हैदराबाद के स्कूल में उर्दू और नमाज़ पढ़ाए जाने के कथित मामले के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे. इसके साथ ही पुलिस ने माहौल को देखते हुए धारा 163 के तहत जारी किए गए (जो CrPC की धारा 144 की जगह लागू हुई है). ये आदेश 29 जून की सुबह 6 बजे से प्रभावी हुए और 30 जून की शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे.
सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर पी. साई चैतन्य ने कहा कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. इन आदेशों के तहत अरमूर में 'बंद' से जुड़ी गतिविधियों, धरनों, रैलियों, सड़क जाम करने और पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.