/उर्दू पढ़ाने पर प्रिंसिपल की पिटाई, बवाल बढ़ने पर BJP नेता गिरफ्तार

Hyderabad News: उर्दू भाषा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ और इस भाषा को हिंदुस्ता, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दुनिया के कोने-कोने में बोली जाती है. खासकर के इन तीन देशों में उर्दू बोलने वाले लोग पाए जाते हैं. उर्दू हिंदुस्तान में जन्मा, फला-फूला, लेकिन अब इस भाषा से सबसे ज्यादा नफरत हिंदुस्तान में देखने को मिलती है. इस का एक उदाहरण बीते दिनों देखने को मिला. शनिवार (27 जून) को तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आरमूर स्थित भारत चंद्र स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता ने एक स्कूल के प्रिंसिपल आमेर खान की इसलिए पिटाई और गाली-गलौज की, क्योंकि उस स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है. हालांकि उर्दू भाषा को भारत के संविधान के आठवीं अनुसूची में जगह दी गई है और कई राज्यों में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है.