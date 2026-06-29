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उर्दू पढ़ाने पर प्रिंसिपल की पिटाई, बवाल बढ़ने पर BJP नेता गिरफ्तार

Hyderabad News: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक स्कूल में उर्दू पढ़ाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि एक BJP नेता ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मारपीट और अभद्रता की. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इलाके में विरोध-प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:19 PM IST
उर्दू पढ़ाने पर प्रिंसिपल की पिटाई, बवाल बढ़ने पर BJP नेता गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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