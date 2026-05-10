नियमों की आड़ में निशाने पर मदरसे, BJP नेता की SC में याचिका से बढ़ी बेचैनी!

Muslim Madarsa News: भारत में मदरसे सिर्फ तालीम का मरकज नहीं, बल्कि मजहबी और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा रहे हैं. वहीं, एक बार फिर मदरसों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. हालांकि, दक्षिणपंथी शासित राज्यों में लगातार राज्य सरकार तालीम में सुधार के नाम कई कथित विवादित बदलाव कर चुकी हैं. उत्तराखंड सरकार ने तो मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया.

ऐसे में अब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नई याचिका ने हजारों मदरसों और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. मुस्लिम संगठनों और अल्पसंख्यकों को डर है कि मजहबी तालीम देने वाले संस्थानों को निशाना बनाने की एक और कोशिश शुरू हो गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता के बीजे अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इस याचिका में मजहबी तालीम देने वाले संस्थानों को नियमों के दायरे में लाने की मांग की गई है. हालांकि याचिका में सीधे तौर पर मदरसों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसके निशाने पर मदरसे ही हैं.

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याचिका में कहा गया है कि जिन मजहबी संस्थानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उन्हें नियमों के तहत लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापक निर्देश जारी किए जाएं. इसमें देशभर के ऐसे संस्थानों का लाजमी रजिस्ट्रेशन, पहचान और निगरानी सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है.

अश्विनी कुमार उपाध्याय ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत दाखिल याचिका में दावा किया है कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को कोई अतिरिक्त या विशेष अधिकार नहीं देता. उन्होंने कहा कि यह अधिकार पहले से ही आर्टिकल 19 (1) (जी) में मौजूद है. याचिका में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 30 की व्याख्या उसी संवैधानिक सीमा के भीतर होनी चाहिए.

याचिका में अदालत से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि मजहब के प्रचार और मजहबी तालीम देने वाले संस्थान अनुच्छेद 26 के दायरे में आते हैं, जो मजहबी मामलों को कंट्रोल करता है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे संस्थानों को आर्टिकल 19 या 30 के तहत अधिकार नहीं मिलना चाहिए.

याचिका में यह मांग भी की गई है कि आर्टिकल 30 के तहत "अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान" की परिभाषा को मजहबी संस्थानों से अलग रखते हुए सिर्फ धर्मनिरपेक्ष और प्रोफेशनल एजुकेशन तक सीमित किया जाए. अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े कई जिलों में बड़ी संख्या में बिना रजसिट्रेशन और बिना मान्यता वाले संस्थान चल रहे हैं.

बच्चों के हित का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि इन संस्थानों में नियमों के अनदेखी की वजह से बच्चों के राइट टू क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ता है. इसमें अच्छे टीचर, तय सिलेबस और संस्थागत जवाबदेही की कमी की बात कही गई है. याचिका में यह भी दलील दी गई है कि संविधान के आर्टिकल 25 और 26 सिर्फ मजहबी मामलों से जुड़े हैं, इसलिए मजहबी तालीम देने वाले किसी भी संस्थान को नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी राज्यों को इसी तरह के निर्देश दे चुका है. बीजेपी शासित राज्य असम में सरकार ने 500 से ज्यादा मदरसों पर कब्जा कर लिया था. इनमें से बड़ी संख्या ऐसे मदरसों की थी जो मुस्लिम समाज की मदद से निजी जमीनों पर बनाए गए थे.

उत्तर प्रदेश में भी इसी आदेश का हवाला देकर बड़े पैमाने पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन कार्रवाइयों पर रोक लग गई. अब एक बार फिर नई याचिका के जरिए मदरसों को नियमों के नाम पर निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है.