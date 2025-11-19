Advertisement
Muslim होना है Owaisi की गलती, BJP नेता बृजभूषण का बड़ा बयान

Brijbhushan Sharan Singh on Owaisi: बृजभूषण शरण सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वह खानदानी नेता हैं और उनका जुर्म केवल एक है कि वह मुसलमान हैं. बृजभूषण बीजेपी की बी टीम वाले इल्जाम पर बात कर रहे थे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 19, 2025, 09:09 AM IST

Brijbhushan Sharan Singh on Owaisi: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ओवैसी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का कसूर केवल इतना है कि वह मुसलमान हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह (ओवैसी) सीधी बात करने वालों में से हैं. 

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण शरण सिंह एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बिहार में पांच सीटें जीतने पर सवाल किया गया. जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ओवैसी सीधे तरीके से चुनाव लड़े हैं. उन्होंने दोनों पार्टियों, बीजेपी और आरजेडी की आलोचना की थी. ऐसा करने पर उन्हें कामयाबी मिली है.

बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि ओवैसी सीधी बात करते हैं. अगर वह चुनाव जीत गए तो लोग कहते हैं कि वह बीजेपी की बी टीम हैं. मायावती को भी लोग बी टीम बता सकते हैं.

खानदानी नेता हैं ओवैसी

बीजेपी पूर्व सांसद ने आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी खानदानी नेता हैं. उनका गुनाह केवल इतना है कि वह मुसलमान हैं. बृजभूषण के इस बयान के बाद लोगों का सोशल मीडिया पर मिला जुला रिएक्शन सामने आ रहा है. लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर पूर्व बीजेपी सांसद ओवैसी की ऐसे कैसे तारीफ कर सकते हैं. 

बता दें, इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने एक मुस्लिम बच्चे की सराहा था और कहा था कि उसकी वजह से उनकी जान बच पाई. दरअसल, बिहार चुनाव के दौरान हवा में बीजेपी नेता का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था. ये दिक्कत खराब मौसम की वजह से आई थी. लेकिन, सही सूझबूझ की वजह से एक खेत में हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया. 

सेफ होने के बाद उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पर एक मुस्लिम बच्चे ने उनसे सेल्फी लेने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी मां मुझे देखकर झिझक रही थीं. लेकिन मैं उस बच्चे के पास गया और उसके साथ सेल्फी ली. शायद उस बच्चे की दुआ लगी कि मैं सेफ हूं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

BJPbrijbhushan singhmuslim news

