Muslim बच्ची की दुआ आई काम- BJP नेता बृजभूषण बोले, हेलीकॉप्टर हो जाता हादसे का शिकार

Brijbhushan Singh Talked About Muslim Girl: बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया. इसके पीछे उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची की दुआ को भी क्रेडिट दिया.
Brijbhushan Singh Talked About Muslim Girl: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार इस वक्त पीक पर है और सभी नेता बिहार के अलग-अलग इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं. लेकिन, इस बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया. दरअसल, बीजेपी नेता और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस गया. लेकिन, पायलट की सूझबूझ की वजह से एक खेत में हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग कराई गई. विमान से उतरने के बाद बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी जान एक मुस्लिम बच्ची की दुआ की वजह से बच पाई है. कहीं न कहीं उस बच्ची का भी उनकी जान बचाने में काफी अहम रोल रहा है.
यह मामला गुरुवार शाम पेश आया. वह भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट से एनडीए कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए गए थे. रैली खत्म हुई तो वह हेलीकॉप्टर के जरिए दीनार विधानसभा सीट की तरफ रवाना हुए, इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया. तेज़ हवा और घने बादल होने की वजह से पायलट को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा.
बृजभूषण सिंह ने बताया कि अंधेरा छा गया था और कुछ भी नहीं दिख रहा था. इस दौरान उनके साथ इंजीनियर भी था, जिसने एक खेत का टुकड़ा देखा और वहां हेलीकॉप्टर को लैंड करने को कहा. ऊपर वाले की कृपा और पायलट की सूझबूझ से हमने वहां सेफली लैंड किया. इस दौरान उनकी गांव वालों ने भी काफी मदद की.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सेफली लैंडिंग को बृजभूषण शरण सिंह ने उस मुस्लिम बच्ची के साथ भी जोड़ा, जो उन्हें एयरपोर्ट पर मिली थी. बीजेपी नेता ने कहा कि मैं पटना एयरपोर्ट से निकल रहा था, तभी एक बच्ची ने उनके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की. लेकिन, उसकी मां हिचहिचा रही थी. शायद मेरी सिर पर पगड़ी और गले में माला देख कर वह थोड़ा हिचहिचा रही थीं.
नेता ने बताया कि इस दौरान मैंने आगे बढ़ते हुए कहा आओ बेटी फोटो खिंचवा लो. उस बच्ची की मुस्कान और सच्चे दिल से निकली दुआ शायद मुझे इस बड़े हादसे को टालने में कामयाब रही. नेता का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.