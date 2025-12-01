Advertisement
भारत में बाबर के नाम पर नहीं बन सकती मस्जिद, हूमायूं कबीर पर BJP नेता का बड़ा बयान

Babri Masjid controversy in West Bengal: तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:35 PM IST

भारत में बाबर के नाम पर नहीं बन सकती मस्जिद, हूमायूं कबीर पर BJP नेता का बड़ा बयान

Babri Masjid controversy in West Bengal: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर भड़क गए. दरअसल, TMC विधायक हुमायूं कबीर इन दिनों पश्चिम बंगाल के मुरशिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान को लेकर चर्चाओं में हैं. इसी बीच हुमायूं कबीर ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हर इंसान आज़ाद है कि वह अपनी जमीन पर धार्मिक स्थल बना सकता है. इसी बयान पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि भारत में पूजा स्थल बनाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत में मुगल शासक बाबर के नाम पर कभी भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि बाबर एक आक्रमणकारी था, यहां उनके नाम पर कुछ नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय ने 450 वर्षों तक बाबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, फिर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया और बाद में राम मंदिर का निर्माण किया गया. 

भाजपा नेता दिलीप घोष की यह प्रतिक्रिया उस समय आई है, जहां पहले से ही पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है. गौरतलब है कि विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि आगामी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की नींव रखी जाएगी. उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जरूर बनाएंगे. 

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता ने पार्टी की तरफ से सफाई दी है कि हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करना, उनकी निजी बयान है. तृणमूल कांग्रेस के विधायक (MLA) निर्मल घोष ने मंगलवार (25 नवंबर) एक बयान में कहा कि हुमायूं कबीर अपनी हद पार कर गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर का निजी ऐलान है, पार्टी का नहीं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

