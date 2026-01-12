Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071499
Zee SalaamIndian Muslimएक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान

"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान

Kapil Mishra on Owaisi: ओवैसी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन भारत की प्रधानमंत्री हिजाब वाली लड़की बनेगी. इस पर भाजपा के विवादित नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस दिन बुर्के वाली की आँखें खुलेंगी, उस दिन ओवैसी खुद बुर्का पहनकर भागेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:13 AM IST

Trending Photos

"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान

Kapil Mishra on Owaisi: महाराष्ट्र में आगामी 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने हैं. इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी हिस्सा ले रही है. इस बीच 9 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया. इस बयान में उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. इस बयान को लेकर बवेला खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है.

भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले ओवैसी अपने घर से बुर्के वाली को बाहर निकालो, स्कूल भेजो और उस बुरेक वाली को पढ़ाओ. कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि आप लोग तो बुर्के वाली को तीन तलाक और हलाला में कुचल कर रखा हुआ है. 

बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी- कपिल मिश्रा
विवादित नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस दिन बुर्के वाली लड़कियों की आँखें खुल गईं, तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं. मिश्रा ने सामने पैठे अवाम से पूछा कि आप लोगों ने देखा ईरान में क्या हुआ? इसके बाद मिश्रा ने कहा कि जिस दिन इधर (भारत) ऐसा हो गया, तो ओवैसी खुद बुर्का पहनकर भागेगा. मिश्रा ने कहा कि लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि इनके दिमाग में कितना जहर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ओवैसी के बयान पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमा यह मानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा. यह बयान पूरी तरह भारत के संविधान के खिलाफ है और अल्पसंख्यक विरोधी है. हिमंता के बयान पर मुस्लिम समाज ने नाराजगी व्यक्त की है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Kapil Mishra on Owaisimuslim newsminority newsToday News

Trending news

Kapil Mishra on Owaisi
"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान
Iran Protests
ईरान में 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा निकला झूठा, राजदूत ने दी चेतावनी
church vandalism and the Holy Bible burning incident in Pakistan punjab province
हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी
UP News
UP News: याबूक ने बूढ़ी मां आयशा बेगम की गला घोंटकर हत्या की, इलाके में मचा हड़कंप
Middle East Tension
क्या बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का नक्शा? ट्रंप की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका
Netanyahu resignation protests
गाजा में फिलिस्तीनियों की खून पीने वाले नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
Los Angeles protest
"No Shah" रैली में ट्रक की एंट्री से मचा कोहराम, US में ईरान विरोधी रैली में हड़कंप
jammu kashmir news
रात के अंधेरे में नापाकि साजिश! सांबा-राजौरी-पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन से मचा हड़कंप
israel news
ग़ज़ा जंग की लपटों से हिली नेतन्याहू की कुर्सी, इजरायली पुलिस ने करीबी पर कसा शिकंजा
UP News
गंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार