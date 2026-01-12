"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान

Kapil Mishra on Owaisi: महाराष्ट्र में आगामी 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने हैं. इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी हिस्सा ले रही है. इस बीच 9 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया. इस बयान में उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. इस बयान को लेकर बवेला खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है.

भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले ओवैसी अपने घर से बुर्के वाली को बाहर निकालो, स्कूल भेजो और उस बुरेक वाली को पढ़ाओ. कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि आप लोग तो बुर्के वाली को तीन तलाक और हलाला में कुचल कर रखा हुआ है.

बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी- कपिल मिश्रा

विवादित नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस दिन बुर्के वाली लड़कियों की आँखें खुल गईं, तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं. मिश्रा ने सामने पैठे अवाम से पूछा कि आप लोगों ने देखा ईरान में क्या हुआ? इसके बाद मिश्रा ने कहा कि जिस दिन इधर (भारत) ऐसा हो गया, तो ओवैसी खुद बुर्का पहनकर भागेगा. मिश्रा ने कहा कि लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि इनके दिमाग में कितना जहर है.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ओवैसी के बयान पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमा यह मानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा. यह बयान पूरी तरह भारत के संविधान के खिलाफ है और अल्पसंख्यक विरोधी है. हिमंता के बयान पर मुस्लिम समाज ने नाराजगी व्यक्त की है.