BJP नेता ने टीपू सुल्तान को बताया हिंदू विरोधी, ओवैसी पर बोला हमला

Controversy Over Tipu Sultan: बीते 14 फरवरी को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाया और टीपू सुल्तान की तारीफ की. इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:09 PM IST

Controversy Over Tipu Sultan: कांग्रेस के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष  हर्षवर्धन सोपाल ने टीपू सुल्तान और क्षत्रपति शिवाजी का तूलना कर दिया. उन्होंने कहा कि हमें टीपू सुल्तान को वीरता के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज के समकक्ष मानना चाहिए. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इस बयान को निंदनीय बताया. वहीं, इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फडनवीस पर हमला बोला और टीपू सुल्तान की तारीफ की. साथ ही ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान सावरकर की तरह अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखा, बल्किन उनके खिलाफ जंग किया और शहीद हो गए. 

ओवैसी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. रविवार (15 फरवरी) को एन रामचंदर राव ने असदुद्दीन ओवैसी पर टीपू सुल्तान का महिमामंडन करके और सावरकर के बारे में गलत तथ्य पेश करके इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया.

एन रामचंदर राव ने कहा कि टीपू सुल्तान कर्नाटक और मैसूर जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार थे. राव ने टीपू सुलतान के कामों को हिंदू विरोधी बताया. राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा "AIMIM पार्टी का टीपू सुल्तान को बड़ा बताना इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करना है. सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान कर्नाटक, मैसूर और दूसरी जगहों पर कई हिंदुओं पर ज़ुल्म करने के लिए ज़िम्मेदार थे. उनके कामों को हमेशा हिंदू विरोधी माना गया है. AIMIM पार्टी उन्हें बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है, और वे टीपू सुल्तान को सावरकर से भी बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं."

एन रामचंदर राव इन तथ्यों को नकार दिया सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांते हुए खत लिखा था. उन्होंने कहा कि ओवैसी झूठ भी फैला रहे हैं और इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों को माफी के खत लिखे थे, ये सभी बातें झूठ है और जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था. एन रामचंदर राव ने कहा कि AIMIM भी कांग्रेस की लाइन पर चल रही है.

गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीते 14 फरवरी को एक सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 2019 में कश्मीर के पुलवामा में मारे गए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी. इसी सभा में उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे, जैसा सावरकर ने किया था, जिसमें माफी की भीख मांगी हो और जो भी वे कहेंगे, वह करने का वादा किया हो. उन्होंने आगे कहा कि टीपू ने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई में शहीद हो गए. उन्होंने कहा कि क्या यह झूठ है कि APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा था कि आज भारत के पास जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी है, हम टीपू के सपनों को पूरा कर रहे हैं? गांधी ने अपनी यंग एज मैगज़ीन में लिखा था कि टीपू सुल्तान हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं."

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

